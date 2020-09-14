Kovid-19 tedavisi gören Erdoğan Selkan, Zaroğlu'na tepki gösterdi



Ercan Havaalanı şantiyesinde çalışırken korona virüse yakalanan Erdoğan Selkan, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Selkan, hastanedeki ortamdan ve doktorlardan şikayet eden YDP milletvekili Bertan Zaroğlu'na tepki gösterdi.

Erdoğan Selkan'ın paylaşımı şöyle:

"Ben kendim 16 gün karantina ve tedavi gördüm. Annem babam 14 gün karantinada kaldı. Çalışma arkadaşlarım karantinada kaldı, tedavi gördü. Uzaktan da olsa tanıdıklar da var karantinaya giren.

Bu süreçte klimasız odada kalan da oldu, televizyonsuz odada kalan da oldu, sonradan eklenen tuvalet-lavabo birbirine sıfırdır diye tuvaletini rahat yapamadan haftayı çıkaran da oldu, bu havada bir şişe suyu soğutacak dolap bulamayan da oldu, televizyonsuz kalan da oldu, yıkanmayı geçtim yüzüne çarpacak su bulamayan oldu, hiç pozitif çıkmadan 14 gün gün ışığı görmeyen odada kalan da oldu, gelen yemekten kabız olan da oldu...

Çoğu da Türkiye'den gelme emekçilerdi, hiçbiri çıkıp da ırkçılık yaparlar bana demedi. Olmayan oda için, ekipman için çıkıp da bu belanın içinde canını dişine takan o kıyafetlerin içinde kiloyla ter döken sağlık emekçilerini yaftalamaya çalışmadı.

Bertan bey şımarık çocuk gibi "bana bunu layık görürler" diye ağlayıp kitlesini kışkırtmaktansa hem kendisi hem yanındaki hasta için hayati risk olan aynı odada kalma işinden yaygara koparsın. Kapasitenin dolup taştığını gündeme taşısın...

En azından hayatında bir kerecik olsun "vekil" olduğu milletin hayrına bir iş yapmış olur.

Günde 30'ar vaka çıkmaya devam etmesi ve tedbir alınmaması halinde birkaç gün sonra odalar üçerlenmeye başlayacak zira...

Ben geçen hafta negatife dönüp taburcu olmama rağmen bakanlığın uyguladığı protokol gereği hala evde izolasyon kurallarına uyuyorum, anne babamla oturup bir yemek bile yiyemiyorum.

Bir odada 3 pozitif hastanın yatmasının ne demek olduğunu siz hesap edin..."

