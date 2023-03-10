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Bedenleri küçük yürekleri büyük

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Şehit Hasan Cafer İlkokulu öğrencileri depremzedeler için anlamlı bir farkındalık yarattı. Öğrencilerin topladıklarını yardım paraları Girne Belediyesi vasıtasıyla depremzedelere ulaştırılacak

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Bedenleri küçük yürekleri büyük
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Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği deprem felaketinin yaralarının sarılması için yardım seferberliği devam ediyor.
Depremin ardından geçen bir aylık sürenin ardından ülkemizde depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor.
Birçok kurum ve kuruluştan yapılan yardımların ardından bir destek de Şehir Hasan Cafer İlkokulu'ndan geldi.
Şehit Hasan Cafer İlkokulu Müdürü Simen Egeli, Okul Aile Birliği, Okul Yönetimi ve öğrencileri Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'a ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette okul öğrencileri ve ailelerin depremzedeler için topladığı yardım parası, depremzedelere ulaştırılmak üzere Girne Belediyesi'ne teslim edildi.
 
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