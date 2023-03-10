Vakıf geleneği, GİKAD tarafından günümüze taşınıyor

Tarihi Lefkoşa Tren İstasyonu, kadınların ürettiklerini satabildikleri bir yer haline getirildi

452 yıldır topluma faydalı işler yapmak maksadıyla çok sayıda faaliyet gerçekleştiren Kıbrıs Vakıflar İdaresi, (Evkaf) atalarımızın bizlere devrettiği iyilik medeniyetini yaşatarak bir Vakıf malının daha topluma kazandırılmasına vesile oldu.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) köylerdeki kadınların kazanç elde etmesi adına satış ve eğitim merkezi olarak topluma kazandırdıkları Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’nin (Gİ-KA KOOP) Evkaf tarafından sağlanan ve Gİ-KA KOOP tarafından da restore edilen vakıf binasında (Eski Lefkoşa Tren İstasyonu) tanıtım etkinliği gerçekleşti.

Konu ile ilgili açıklama yaparak düşüncelerini belirten Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, iyi durumda olmayan tarihi bir eseri aslına uygun olarak restore eden ve tüm bölgelerdeki kadınların ürettiklerini satabildikleri bir yer haline getiren GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’yu ve restorasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiren mimar Özge Özbekoğlu’nu tebrik etti.

