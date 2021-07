“Bayramdan sonra vakalar artacak”

Dr. Bayraktar’dan korkutan uyarı:





Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Kurban Bayramı’ndan sonra vakalarda artış olacağını, delta virüsünün şu an baskın olmasa bile bayramdan sonra baskın hale gelebileceğini aktardı



Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, hızla artan pozitif vakalarda delta varyantının etkisi olup olmadığını katıldığı bir tv programında değerlendirdi.

Antijen testlerin PCR testlerine oranla pozitif hata payının daha yüksek olduğunu belirten Bayraktar, “Delta virüsün etkisi başladı mı bilmiyoruz, vakalardaki artışın bununla ilintili olup olmadığı yönünde bize bir bilgi sunulmadı, saha ekibinin de bilmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı’ndan sonra vakalarda artış olacağını öngören Bayraktar, delta virüsünün şu an baskın olmasa bile bayramdan sonra baskın hale gelebileceğini aktardı.

Koronavirüsle ilk karşı karşıya gelindiğinde 15-20 vakada panik havasının olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Şu anda vakalar 100’lerin üzerine çıktı ve bir kişinin 150 temaslısı olabiliyor. Toplum bilincine sırtımızı dayamak zorundayız” şeklinde konuştu.

Diğer yandan temaslı takip ekibinin çok sıkı çalıştığına işaret eden Bayraktar, “Temaslı takip ekibinden hem otellerdeki pozitiflere hem yatan hastalara hem de yeni pozitif vakalara yetişmesini beklemek iddialı olur” dedi.

Bayraktar, “Toplum duyarlılığını kaybederse her zaman biz kaybederiz. Salgınlardaki hızlı başarının da en büyük payı halkta. Burada 150 vakada yatış oranı düşüktür hastaların yoğun bakıma girme oranları düşüktür” dedi ve aşısız döneme nazaran bugünlerde çok daha az hastanın hastanede ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü sözlerine ekledi ve şunları kaydetti, “Şimdi biz günlük 100-120 vaka görüyoruz bunun yine 5’i 10’nu nu yatırıyoruz. Artık 20’de biri yoğun bakıma gidiyor. Aşı bu noktada görevini görüyor. Son bir ayda 1000’e yakın vakadan ciddi bir kısmı aşılıydı şu an bin vakadan sadece bir tanesi entübe durumda. Herkes aşı olmalıdır. Motivasyon kaybımızın tek kurtarıcısı aşı.”