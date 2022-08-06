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“Bayrağı gençlere devretme zamanı geldi”

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Ali Tunçtaşlı, Eylül’de gerçekleşecek DP kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı ve Başkan Ataoğlu’na “Bayrağı gençlere devretme zamanı gelmiştir” çağrısı yaptı

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“Bayrağı gençlere devretme zamanı geldi”

Demokrat Parti (DP) eski Genel Sekter Vekili Ali Tunçtaşlı, Eylül’de gerçekleşecek parti kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Tunçtaşlı, mevcut başkan Fikri Ataoğlu’na seslenerek, “Bayrağı gençlere, bizlere devretme zamanı gelmiştir” dedi.
DP’nin hükümette yer almasına rağmen ‘ağırlığını’ kaybettiğini savunan Tunçtaşlı, “Mevcut başkanın partiyi getirdiği durum budur” şeklinde konuştu.
Tunçtaşlı, 7 bin üyesi bulunmasına rağmen partide son aday belirleme sürecinde 844 üyenin oy kullandığını hatırlatarak, bunun sorgulanması gerektiğini ifade etti.
“Tek bakan, 3 vekil kabul edilemez” diyen Tunçtaşlı, “Kararlar, hep birlikte alınacaktır.
Üyelere de seslenen Tunçtaşlı, “Ben üzerime düşeni yaptım. Partinin büyümesi, hizmet vermek için sıra sizde” şeklinde konuştu.
 
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