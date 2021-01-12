BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Bay-Sen’in eylemine tepki gösterdi: “Kendi kurumunu hiçe sayarak bölümler arası değişikliklere dahi müdahil olmaya çalışan sendika neyin hakkını arıyor?”



Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, dün kurum önünde düzenlenen eylemde kurum yönetimini, “çalışanlarının haklarını yok saymak ve gasp etmekle” suçlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’na (Bay-Sen) yanıt vererek, “sendikanın neyin kavgasını” verdiğini sordu.

Özkurt, kurumdaki “görevini ve yetkilerini onca yükün altına girerek kullanırken hakarete varan mobbing ile karşı karşıya kaldığını” ifade ederek, sendikanın; kendi şahsına ve yönetim kurulu başkanına yönelik “rencide edici pankartlarla” yürütmekte olduğu hak arayışına tepki gösterdi ve kurumun hakkının ne olacağını sordu.

Kurumun, yeni bir yasaya, üretmeye ve çalışmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan BRTK Müdürü Özkurt, yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“BRTK Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) neyin kavgasını veriyor? BRT'nin yasal düzenlemeye, yeni bir yasaya, BRT'nin üretmeye, BRT'nin çalışmaya ihtiyacı var. Kendi kurumunu bu kadar hiçe sayarak bölümler arası değişikliklere dahi müdahil olmaya çalışan sendika neyin hakkını arıyor? Şahsıma ve Yönetim Kurulu Başkanı’na yönelik rencide edici pankartlarla mı hak arıyor? Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun hakkı ne olacak peki? Özel Sektörün kan ağladığı bir dönemde bu neyin şımarıklığı? Görevimi ve yetkilerimi onca yükün altına girerek kullanırken hakarete varan mobbing uygulamasıyla karşı karşıyayız. Sendika ne istiyor? Sendika diyor ki ‘sözleşmeler ömür boyu sürer’, biz de diyoruz ki ‘sözleşme sürelidir’. Eski köye yeni adet getirmeyin. Kısaca kavgamız budur. Ve bundan sonra alınacak olan personelin süreli olması gerekiyor. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.”



