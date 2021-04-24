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Barış mesajları verilecek

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“Federasyon Yolunda Birlikte” sloganıyla bugün iki toplumlu barış etkinliği düzenleniyor

Barış mesajları verilecek
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Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden 110’u aşkın sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partinin desteğiyle, bugün iki toplumlu barış etkinliği düzenleniyor.
“Federasyon Yolunda Birlikte” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, Kuzey’de Bu Memleket Bizim Platformu'nun organizasyonuyla saat 17.00’de Lefkoşa Eski Peyak önünde başlayacak ve oradan ortak buluşma yeri olan Baf Kapısı’na doğru yürünecek. Aynı anda Güney’de de Lefkoşa Eleftheria/Özgürlük Meydanı’nda toplanılıp, Baf Kapısı’na yürünecek.
 
 
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