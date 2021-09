Bakkal dükkanından vergi rekortmenliğine…

Son yıllarda üst üste vergi şampiyonu olan Tahir Topal, ticaret hayatına nasıl başladığını, basamakları 40 yılda nasıl teker teker çıktığını, hayatındaki dönüm noktalarını, ticarette başarının sırrını anlattı

Vadili’de babasının köy bakkalında ticarete başlayan ilgisi, onu ülkenin en önemli iş adamlarından biri ve şahıslar listesinde yıllardır üst üste en fazla vergi veren kişisi noktasına getirdi…1982’de 20 yaşında bir tekstil fabrikasında başladığı çalışma hayatında basamakları teker teker çıktı. Kumaş taşıdı, kumaş tanıdı, biçki makinesini öğrendi, pazarlama yaptı, piyasayı tanıdı... Ardından da kendi işini kurdu.30 yıl önce “iş hayatındaki en büyük destekçisi” olarak da tanımladığı eşi Emine Topal ile başladıkları mağazacılık işini geliştirerek, bugün ülkenin perakende sektöründeki en önemi isimleri oldular.2020 yılına ilişkin açıklanan şahıslar listesinde, 9 milyon 606 bin 430 TL vergi matrahı ve 3 milyon 38 bin 962 TL vergi ödemesi ile Tahir Topal, önceki yıllarda olduğu gibi yine birinci sırada yer aldı.Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayan Serena, Lc Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal, “ilk okulum” dediği babasının bakkal dükkanından, tekstil fabrikasında çalışma hayatına, eşi Emine Topal ile açtıkları ilk mağazadan bugün geldikleri noktaya kadar hayatının dönüm noktalarını anlattı. Tahir Topal, ticarette başarının sırrını ve gençlere tavsiyelerini de paylaştı.Ticaret hayatının aslında başlangıç olarak, idolü ve rol modeli olarak tanımladığı babasının Vadili’deki bakkal dükkanı olduğunu söyleyen Tahir Topal, çocukluğundaki o günleri şöyle aktardı:“Babam Hasan Topal, 1958’de kerpiç bir binada köyde bir bakkal açmıştı. Babam 1972’de o kerpiç dükkanı yıkıp beton, daha modern, kocaman bir vitrin camı olan bir bina yaptı ve işlerini büyüterek sürdürdü. Biz çocukları olarak tüm bu süreçleri yaşadık, gördük. Her küçük işletmede olduğu gibi biz de çocuklar olarak bakkalda çalışıyorduk, babamıza yardımcı oluyorduk. Babamın bakkal dükkanında yaptıkları, işini büyütmesi, bize de ilerideki ticari hayatımızda ilham verdi. İnsanlar mutlaka birilerini örnek alır hayatında. Bizim için de babamız bir idoldü, bir rol modeliydi.”1974 öncesi bakkal dükkanında Rumlarla da bir ticari ilişki bulunduğunu kaydeden Tahir Topal, “kuruşu, şilini, ticaretin nasıl döndüğünü, nasıl yapıldığını” bizzat orada yaşayarak öğrendiklerini belirtti.Tahir Topal, aradan geçen yıllara rağmen, babasının bazı tavsiyelerini hâlâ dün gibi hatırlıyor.“Babamın bize daimi bir tavsiyesi vardı; ‘oğlum, ekmeğin onda dokuzu ticarettedir’ derdi. 1972 sonrasında babam bakkalın adını değiştirerek ‘süpermarket’ tabelasını astı. O zaman ‘süpermarket’ pek alışılmış bir ifade değildi. Lefkoşa’da bile pek ‘süpermarket’ yoktu. Babam 1950’li yıllarda birkaç yıl İngiltere’de de çalıştığı için, sanırım oradan gelen bir vizyondu bu. Onun bize bu süreçte verdiği vizyonu, yıllar geçtikçe daha iyi anladık. 1974 sonrasında askerlerle ticaret başladı, bavul ticareti vardı. Babam bize gece saat 10’lara kadar paketleme yaptırırdı.”1980’de askere gittiğini ve 1982’de eve döndüğünü söyleyen Tahir Topal, askerden döndükten sonra babasının marketinde çalışmak istediğini ancak babasının kabul etmediğini ve “Olmaz, git Lefkoşa’da çalış” tavsiyesinde bulunduğunu ifade etti. Tahir Topal, o zaman babasının yanında çalışmasına izin vermemesini yadırgadığını, ancak yıllar geçince bunu neden yaptığını anladığını belirtti:“Niye? Çünkü gidip başka bir yerde çalışmanın, saatinde işe kalkıp gitmenin disiplinini almamızı istedi. Oysa markette kalsaydım çok daha rahat olacaktım.”Babasının tavsiyesini dinleyip Lefkoşa’da iş bulan Tahir Topal’ı yorucu bir tempo bekliyordu. Ancak bu ilk iş yeri, onun tekstil sektörüne de ilk adımı atmasını sağlayacaktı.“1982’de Lefkoşa’da bir tekstil fabrikasında işe başladım, askerden sonra… Aynı yıl eşim Emine Hanım’la da nişanlanmıştım. Her gün sabah 05.30’da Vadili’den otobüse binerdim, saat 07.00’de de fabrika açılırdı. Bu böyle 4 yıl kadar devam etti. Sonra evlendim ve eşimle Lefkoşa’da yaşamaya başladık.Tekstil fabrikasındaki işim yaklaşık 6 yıl sürdü, 1988’e kadar. Fabrikada ilk önce kumaş satın alımında çalıştım, biçki makinelerinden çıkan kumaşları toplardım, biçki öğrendim, fermuar alımı yaptım, kumaşı öğrendim, kumaş cinslerini öğrendim. Fabrikada son dönemde pazarlama bölümüne çalışıyordum. Arabayla gezip mağazalara toptan mal veriyordum. Bu dönemde piyasaya ilişkin de bilgim oluştu. Piyasadakiler de beni tanımış oldu.O zaman benim çalışmaya başladığım fabrika da tekstil konusunda popüler bir fabrikaydı. Orada çok büyük tecrübeler edindim, çok şey öğrendim. İnsan ilişkilerini, ürünleri tanımayı, pazarlamayı hep orada öğrendim. Benim için babamın bakkal dükkanından sonra ikinci bir okul oldu.”1988’de, fabrikada yaklaşık 6 yıl çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar veren Tahir Topal, kumaşları kendi alıp, fasona vermeye, artık kendi ürününü kendi yapmaya başladığını anlattı. Tahir Topal, o günleri de “Yaptığım ürünlerin maliyetini, satacağım fiyatı, pazarlama yaptığım aracın benzinini hesap ederek çalışıyorduk. Bazen eksilerde, bazen artılarda olduk ama eksiler beni hiç caydırmadı, hep pozitif düşündüm, hep cesaretli oldum. Çalışırken de hep güzel insanlarla çalıştım, bunun da avantajı büyük oldu” sözleriyle özetledi.Arabayla pazarlama işini 1988’den 1991’e kadar sürdüren Tahir Topal için iş yaşamındaki dönüm noktalarından biri de 1991’de mağaza açma kararıydı.“Üç yıl fason malları alıp sattım, Lefkoşa’da, Girne’de Güzelyurt’ta ve Mağusa’daki mağazalara… Bir baktım ki 1990 yıllarında insanların tercihleri değişmeye başladı. Yerli ürünlere talepler azalmaya, Türkiye’den getirilen ürünlere talepler artmaya başladı. Bu değişim süreci de benim için bir dönüm noktası oldu. İnsanlar bir iş yaparken piyasayı iyi takip edip değişimi gözlemlemeli ve ona ayak uydurmalı. Biz fason işinden de para kazanıyorduk ama değişimi gördük. Değişimi göremezseniz ve buna ayak uydurmazsanız, zaman sizi yıpratır ve treni kaçırmış olursunuz.Ben bir mağaza açmaya karar verdim. Ve o zaman ev hanımı olan eşime dedim ki, ‘Ben pazarlamaya devam edeceğim ama sana da mağaza açacağım.’ Kararlıydım. Hem Türkiye’den getirdiğim ürünler hem de pazarladığım ürünleri mağazada satmaktı niyetim. Eşim mağazada duracak, ben de arabayla pazarlamaya devam edecektim. Nitekim de bu planı hayat geçirdik.1991’de Metropol yolu tarafında ‘Serena’ butiği açtık. Hiç unutmam ilk seferde iki valiz ürünle döndüm Türkiye’den, o dönemin parasıyla 8 bin lira bir sermaye. Mağazaya koyduk ürünleri, baktık iyi bir talep oluşmaya başladı. Eşim ilk başta tereddütlüydü alışık olmadığı için ama zamanla uyum sağladı ve başarılı oldu.”İlk açılan Serena Butik’in bir süre sonra yetersiz kalması üzerine Metropol yolu üzerinde daha büyük bir mağazaya geçtiklerini söyleyen Tahir Topal, “Bir yerden para kazanıyorsanız işi de büyütmeniz, geliştirmeniz gerekir. Parayı kazandığınızda işletmezseniz bir işe yaramaz. Para, bir yerde tutar işletmezseniz biten bir şeydir” düşüncesinde.Tahir Topal, ikinci mağazayı Mağusa’ya açma kararını ve sonra yaşadıklarını da şöyle aktarıyor:“1995’te de Mağusa’ya mağaza açmaya karar verdim. Eşim Lefkoşa’da dururdu, ben de her gün Mağusa’ya gitmeye başladım. Mağusa’da da mağaza açınca hacmimiz büyüdü ve daha uygun fiyata ürün alma şansımız da doğdu. Arabayla dağıtım işine de bir müddet devam ettim. Eski müşterileri de bir anda yüzüstü bırakmak istemedim. Bazen Mağusa’da mağazayı kapatır, gece 11’e kadar mal dağıtırdım. Vefa bağım olan insanları da kaybetmek istemedim.Mağusa’da işleri oturttuktan sonra 1999’da Girne’ye şube açmayı kararlaştırdık… Bu arada 1996’da LC Waikiki markasıyla tanıştık ve ürünlerini mağazamızda satmaya başladık. Girne mağazasını açarken LC Waikiki’den daha fazla ürün almayı da hedefliyorduk.Bu süreçte işler büyümeye devam etti. Lefkoşa’daki mağazaları büyüttük, Mağusa’ya 2003 yılında kapılan açılması ve Annan Planı sürecinde 1000 metrekarelik bir ‘department store’ açmayı kafamıza koyduk. Türkiye’de de Boyner ve YKM gibi benzer modellerin tercih edilmeye başladığı yıllardı. 2006’da hayalimdeki bu planı hayata geçirdik. Türkiye’den De Facto, LC Waikiki, Avva, Adil Işık gibi birçok markayı orada topladık. Herkes, ben bu mağazayı yaparken ‘çok büyük metrekare, bu adam batacak’ dedi. Yine orada da risk aldık ama başarılı olduk. Orası bize ayrı bir vizyon kattı.”İş hayatında basamakları teker teker çıktığını vurgulayan işadamı Tahir Topal, bununla birlikte, başarı için doğru zamanda doğru hamlenin de atılması gerektiğinin altını çiziyor. Tahir Topal’a göre değişimi göremeyen ve ayak uyduramayanın başarı şansı yok.“Biz bir anda büyümedik, adımları yavaş yavaş attık ama zamanı geldiğinde de adım atmayı ertelemedik. Adım atman gerektiğinde bunu ertelememek gerekir. Ertelediğin gün kaybedersin. Kendinden eminsen pek birine de sormayacaksın, seni yavaşlatabilir veya vazgeçirebilir. Yaptığın işi en iyi sen bilirsin… Ben açıkçası kararlı ve emin olduğum konularda kimseye kulak asmadım. Yaptığımız iş, yaptığımız hacim, hep bizi bir tık daha ileriye itti.”İlerleyen yıllarda markaların kendi mağazalarını açma yönüne gittiğini, bir dünya markası olan Zara’nın İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde 2003’te bir mağaza açmasının bu süreçte önemli bir etken olduğunu kaydeden Tahir Topal, Zara’nın Türkiye’ye girişiyle oradaki mağazacılık vizyonunun da değiştiğini, kendisinin de bu süreci de iyi takip edip gözlemlediğini belirtti.“2012 yılında LC Waikiki’ye ‘kendi konsepti’ ile Mağusa’daki ‘department store’ içinde yer açmasını talep ettik ve açtık. Bu da bizim için yeni bir adım oldu, bize yeni bir ivme kazandırdı. Bu süreçte ekip olarak da aile olarak da hep tecrübe kazandık. Tecrübe de işimizi kolaylaştırdı. Türkiye’de markaların mağazalaşmasındaki hızla birlikte biz de harekete geçtik ve önceden Serena içinde sattığımız ürünler için ayrı mağazalar planlamaya başladık.2015’te LC Waikiki ile franchise anlaşması yaptık. Öncesinde, bünyemizdeki US Polo ile de benzer bir süreç yaşadık. Bu arada önceden biz talep ederken, işimizi iyi yaptığımız için bize talep gelmeye başladı. Bünyemize uygun olanlarla iş birliğine giriştik. Madam Coco, Avva, Pierre Cardin, Instreet gibi markalar bünyemize katıldı. Bu arada biz başka sektörlere girmek istemedik. Bizim altyapımız ona göre oluşmuştur.”Tahir Topal, ticaretteki başarısında en büyük pay sahibininse eşi Emine Topal olduğunu söyledi ve ekledi: “O olmasaydı bu noktaya gelemezdik”Yeni nesil aile bireylerinin de sürece 5-6 yıl önce dahil olduğunu anlatan Tahir Topal, ticaretteki başarısında en büyük pay sahibininse eşi Emine Topal olduğunu vurguluyor, “O olmasaydı bu noktaya gelemezdik” diyor.“Üniversiteyi bitiren kızlarım da bizimle çalışmaya başladı. Büyük kızım İngiltere’de işletme, küçük kızım da Bilkent’te işletme okudu. Şu an büyük kızım lojistik, küçük kızım muhasebe kısmına bakıyor. Emine Hanım, yönetim kısmındadır. Damatlarımız, torunlarımız var. İşle birlikte ailemiz de büyüdü.Bu süreçlerde, en başından beri eşim Emine’nin bana çok büyük katkıları oldu. Çok büyük destekleri oldu. Bazen tedirgin olduğu zamanlarda bile önümü tıkamadı. Başarımda çok önemli katkısı olduğunu söyleyebilirim.”Yöneticilerin, iş sahiplerinin mütevazı olması gerektiğinin altını çizen Tahir Topal, çocukla çocuk, büyükle büyük olunması gerektiğini, makam ve paranın insanı değiştirmemesi gerektiğini, insanın özünü unutmaması gerektiğini söylüyor.Ticaret hayatına “sıfırdan”, en alt basamaktan başlayan Tahir Topal için ticarette başarının sırrı ne? Tahir Topal, bu soruya şöyle yanıt veriyor:“Ticarette risk almak lazımdır. Eğer yapacağınız hamleye güveniyorsanız, inanıyorsanız, risk alacaksınız. Ticaret yapmak istiyorsanız risk mutlaka alacaksınız. Elbette gözü kapalı bir risk değil bahsettiğim. Ama belli bir kararınız varsa ve bir fırsat görüyorsanız, alacağınız kararı da ertelememeniz lazım.Bir de şu var. İnsanlar en alttan başlamalı. Üsttekilerle ilişki nasıl kurulur öğrenmeli. Ben hep şunu söylerim, ‘hayatında emir almayan bir insanın kişiliği tam olmaz.’ İnsanların hayatlarının bir döneminde amirleri olması lazım, onlardan emir almayı öğrenmeleri, disiplinli bir çalışma hayatına alışmaları, çok rahat olmamaları lazım. Ben iş hayatına başladığımda günde 10 kişi bana emir verirdi. Sonra bu emirler rica gibi olmaya başladı. Ya bu iş yerinde çalışacaktım, dayanacaktım, ya da çıkıp gidecektim. Özellikle gençler ilk zamanlarda zorlukla karşılaşınca ‘ben işlemem bu iş yerinde’ deyip kaçmamaları lazım. Çalışacağınız iş yerleri de önemli elbette. Bence şu veya bu şekilde insanlar kurumsal iş yerlerinde, tecrübe kazanacakları iş yerlerinde ilk başta maaşa da çok takılmadan çalışmaya başlasınlar. Bunu gerçekten tavsiye ederim. Çünkü bu bir süreçtir. Gençler biraz sabırlı olsun çünkü hiçbir şey bir günde iki günde olmaz.İş hayatı çok uzun bir maratondur. Ben bugün 60 yaşına geldim, hâlâ bu maratonu koşuyorum. Belki ilk yıllardaki gibi hızlı koşmuyorum ama koşmayı da bırakmadım. Ticarette başarılı olmak için takip ve analiz çok önemlidir. Sahada olmanız lazım. Benim de masam var ama hâlâ masama oturmadım daha.”“Gençler üniversite yıllarında, hatta lise yıllarında yaz tatillerinde muhakkak bir işte çalışarak, staj yaparak iş hayatını tanımaya, öğrenmeye çalışsınlar” tavsiyesinde bulunan Tahir Topal, çalışma hayatına erken atılmanın gençlere gerek üniversite hayatında gerek sonrasında çok büyük katkı sağlayacağına inanıyor. “Tamam gene 15 gün tatil yapsınlar ama gelip çalışsınlar. Üç ay tatil yapmalarına gerek yok” ifadelerini kullanan Tahir Topal, bunun devlet tarafından da okullar tarafından da teşvik edilmesi gerektiğini, örneğin öğretmenlerin öğrencilere “nerede tatil yaptın?” yerine “nerede çalıştın” sorusunu sormasının iyi olabileceğini belirtti.Meslek okullarının önemine değinen Tahir Topal, meslek okullarıyla ilgili bakış açısının da değişmesi gerektiğini vurguluyor.“Maalesef ülkede meslek okullarıyla ilgili çok kötü bir algı var; meslek okuluna giden çocuğun tembel çocuk olduğu yönünde… Bu algı çok kötü bir algıdır ve maalesef psikolojik olarak çocukları etkiliyor. Bu algıları yıkmamız gerekir. Mesela Türkiye’de meslek liselerinde okuyan çocuklara burs veriyorlar belli alanlarda. Bu örnek alınabilir.Herkes devlet memuru olmak için uğraşmamalı. Aynı durumu ben de yaşadım. Birçok insan devlette işe giriyordu ve benim gidip fabrikada çalışmam yadırgandı. Hatta 1980’lerde kayınpederim bir ara tapuda işe girmem için sınava girmemi istedi. Sağ olsun Ercantan’ın babası Hüseyin amca vazgeçirdi beni, ‘deli olma, napacan dairelerde? Senin bu sektörde geleceğin parlak’ diyerek. Benim dönüm noktalarımdan biri oldu.Ben fabrikada o günlerde 26 lira alırken, tapudaki adam 39 lira alırdı, çok iyi hatırlarım. Sonra pazarlama bölümüne geçtiğimde prim almaya başladım, benim maaşım kamuyu geçti. Pazarlama bölümünde fabrikadan ayrılırken ben, memur 50 lira alıyorken benim gelirim 80 liraya çıkmıştı.”Topal: “Yemek yerken bile insanın heyecan duyması lazımdır. Yemeğin hakkını vermek gerekir. Hayata karşı genel olarak insanın heyecan duyması, hayatın hakkını vermesi lazımdır.”Tahir Topal’a göre iş yaşamındaki başarılardan biri de duyulan heyecan. Ancak Tahir Topal, heyecanın sadece iş yaşamıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, hayatın her alanına karşı da duyulması gerektiğini kaydediyor.“Ticaret hayatında önemli noktalardan biri de heyecandır. Heyecanın bittiği yerde her şey biter. Heyecan duyacaksınız, merak edeceksiniz, hep bir şeyler öğreneceksiniz. Bu her alanda böyledir. İşte, aile hayatında, günlük hayatta... Yemek yerken bile insanın heyecan duyması lazımdır. Yemeğin hakkını vermek gerekir. Hayata karşı genel olarak insanın heyecan duyması, hayatın hakkını vermesi lazımdır.”Müşteri memnuniyetinin önemine de değinen Tahir Topal, “ürün, fiyat ve hizmetin” güzel olması halinde başarının kendiliğinden geleceği görüşünde.“Müşterime hiçbir zaman ‘yok’ kelimesi kullanmadım. ‘Yok’ kelimesini sevmem. Bizim işimizde müşteri memnuniyeti çok önemlidir. Bir şekilde isteğini karşılamaya çalıştım. Amacım hep iyi izlenim bırakmak oldu ve bunu büyük ölçüde başardım. Ne fiyatta ne kalitede insanlar şikayetçi olmasın istedik. Ürün güzel olacak, fiyat güzel olacak, hizmet güzel olacak. Bu üç nokta tamam olursa işi iyi yapıyorsunuz demektir.”Bir işletme için en önemli noktalardan birinin, çalışanların huzuru ve mutluluğu olduğuna işaret eden Tahir Topal, “çalışan mutlu olursa, şirket de mutlu olur” değerlendirmesinde bulunuyor.“Bizim işletmede herkesin görevi, sorumluluğu ve bunun karşılığında alacakları çok nettir. Herkes ne yapacağını net şekilde bilir ve hak ettiğini alır. Hiçbir zaman hakları yenilmez. Yatırımları gerçek maaşları üzerinden yapılır. Dolaysısıyla yanımızda çalışan 350 kişinin şirketle bir sorunu yoktur. Bazen insanların ailesel ya da farklı sorunları olabilir. O noktada da biz haberdar olabiliyorsak ve çözebiliyorsak çözeriz, elimizden geleni yaparız. Bizim için çalışanların huzuru çok önemlidir. Huzur vermemiz gerekir ki huzur bulalım. Önce çalışanın mutlu olacak ki şirketin de mutlu olabilsin. Bunu büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Biz çalışanlarla ilgili sorunlarla uğraşmadığımız için şirketin gelişimine kafa yorma şansı bulduk.”Pandemi dönemini nasıl geçirdiklerine ilişkin soruya Tahir Topal, “Pandemi elbette farklı bir süreçti. İlk kapanma olduğunda benim ilk endişem çalışanlarımdı. ‘Çalışanlarım ne olacak? Onların sosyal haklarını nasıl yapacağız, nasıl karşılayacağız, nasıl bir yöntem izleyeceğiz?’ diye biraz tedirgin olduk. Ama pozitif düşünerek hareket ettik” yanıtını verdi.Hiçbir zaman çalışanlarımız için negatif düşünmedim” diyen Tahir Topal, o dönemde de çalışanlarını mağdur etmediklerini anlattı.“Emin olun ki pandemi döneminde çalışanlara sahip çıkmanın bize, şirkete dönüşü çok olumlu oldu. Her zaman en birinci tavsiyelerimden biri şudur ‘çalışanınızın hakkını yemeyin’. Ama çalışan da şirketin hakkını yemesin. Bunu da tespit ederseniz doğrultmaya çalışın, olmuyorsa da yol verin. Şirkette yanlış insanı çalıştırmak da bir yönetim zaafıdır.”Son yıllarda üst üste vergi listesinin en üst basamağında yer almasına ilişkin de konuşan Tahir Topal, devlete karşı sorumlulukları yerine getirmenin ve dürüst olmanın kendileri için bir kural olduğunu aktarıyor:“Nasıl ki çalışanlarımıza karşı dürüst davranıyorsak, devletimize karşı da dürüst olmamız gerekir. Devletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek bizim için kuraldır. İşçisine karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen insan, devlete karşı da sorumluluğunu yerine getirmez. Bu iş bir bütündür. Bu doğru davranış da bize bir huzur veriyor doğrusu. Bu huzur da işimizde başarıyı artıyor. Bunu bildiği için de gerek yöneticiler, gerek çalışanlar bu huzurun bozulmaması için çaba harcıyor. Bir yerde huzur varsa, ailede de işte de bu geçerli, her şey güzel olur. Allah bozmasın diyelim…”