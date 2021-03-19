Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

- Sokağa çıkma yasağı 22 Mart’tan itibaren Pazar gün hariç her gün gece saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar devam edecek.
- Pazar günleri ise eczane, fırın ve tarım sektörüne bağlı işletmeler, hariç her yer kapalı olacak.
- 29 Mart Pazartesi gününden itibaren 12. sınıflar seyreltilmiş eğitime başlayacak
- Yeşil Hat tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kesimler ticaret yapmaları uygun bulunmuştur.
- Restorantlar, paket servislere ek olarak, dış mekanlardaki etkinliklerine devam edebilecek. Cafeler mesafe kurallarına uyarak faaliyetlerine devam edebilecek.
- Bu haftadan itibaren bet ofislerinde çalışanlar 24 Mart’a kadar Çarşamba gününe kadar PCR testlerini tamamlamaları dahilinde 24 Mart’ta açılmalarına karar verildi. Mekan içerisinde sadece 1/3 oranında oturum yapılabilecek.
- Yüzme havuzlarında sadece lisanslı yüzücülerin antrenmanlarının yapılmasına karar verildi. Havuzlarda kurs yapılmayacak.
- Fitness Salonları 24 Mart’a kadar PCR test yaptırmaları halinde, aksi bir karar üretilmediği taktirde açılabilecekler.
- Ev karantinasına geçilebilmesi için çalışma yapılması kararı üretildi.
- 12 Nisan’dan itibaren 3 günlük kapalı otel turizminin başlatılması için ülkemizdeki bileklik uygulamasının hayata geçmesini bekleyeceğiz.
- Tiyatro ve konser gibi performans sanatçıları çalışmalarını bireysel olarak yapmaları uygun bulunmuştur. İkili gruplar halinde çalışmalar yapabilecekler.
- Şubat ayı içerisinde kapalı olan sektörlere 1500 TL’lik ödemeler: 54.981 kişi müracaat etti. 49.805 kişi 1500’lerden hak sahibi olacak. 23 Mart Salı günü ödemeler yapılacaktır.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı. İşte Bakanlar Kurulu kararlarının ana başlıkları: