Topal: Siyaset bana tansiyon hapı kazandırdı

Bağımsız Milletvekili Dr.Hasan Topal BRT’de 14. Saat programına katılarak ülke siyaseti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Bağımsız Milletvekili Topal’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar…

“4 KİŞİ YOLA ÇIKTIK. SON DAKİKA O KİŞİ İSTİFADAN VAZGEÇTİ”

“Vicdanım rahattır. Yine olsa yine yaparım. Tabi yaparım.Benim siyaset çıkış şeklim aman illede birşey olacağım diye değil.Ben kapristir, egodur, kibirdir öyle bir düşüncem yoktur. Halka hizmet edebilirseniz edersiniz. Ama edemezseniz de edemezsiniz. Diğer iki arkadaşım da aynı şekilde istifa. Hatta biz 4 kişiydik. Bunu söyleyim buradan. O kişi son dakika vazgeçti. Evet 4 kişi istifa ediyordu. İsim vermiyorum. Son güne kadar toplantı da yaptık. 4 kişiydik. Bir tanesi son dakika vazgeçti”. …

“SİYASET CİDDİYETİNİ KAYBETTİ, KOMEDİYE DÖNDÜ”

“Ben hiç kimseye küs değilim.Bizim küslüğümüz yoktur. .HP’den bazısı selam verir bazı ise kafasını çevirir, geçer gider. Geçen gün ben kürsüye konuşamak için çıktım. O partinin yetkilileri kalktı kaçtı. Grup kararı imiş. Ne diyeyim, allah yardımcıları olsun. Biz siyasette kibir düşünmeyiz. Özellikle böyle basit şeylerle uğraşıldığı için bu noktaya gelindi. Artık bizim ülkemizde siyasetin pek bir anlamı da kalmadı. Siyaset ciddiyetini kaybeti. Tamamen bir komediye döndü. Siyasette ciddiye alınacak hiçbir şey yoktur”.

“HALKIN PARTİSİ BENİ SİYASETTEN SOĞUTTU” “SİYASETE GİRDİĞİM İÇİN PİŞMANIM”

“Siyasete girdiğim için pişmanım. Özellikle Halkın Partisi beni siyasetten soğuttu. Çünkü ben bu partiye çok büyük ümitle girmiştim.Artık şu var. Yaşadığım şeyler, büyük bir ümitle, farklı birşey diye girmiştim. Ancak beklediğim gibi olmadı.Diğer partilerden farkı yok. Yaşadığım çok olumsuz şeyler oldu. Güzel şeyler de yaşadım. En azından siyaseti gördüm”.

“SİYASETE BÜYÜK BİR İHTİMALLE DEVAM ETMEYECEĞİM”

“Bundan sonra siyasete devam eder miyim? Büyük bir ihtimalle etmeyeceğim. Şuanki düşüncem bir sonraki seçime aday olmamak. Çok büyük bir değişiklik olmazsa”.

“ŞOK OLDUM…BEN BU ZAMANIN ADAMI DEĞİLİM” “PARTİNİN İÇİNDE ABİ DİYEN İNSANLAR SAHTE HESAPLA KÜFÜR ETTİ”

“Bunu söyleyim de içimde kaldı. 2018 yılında belediye seçimlerinden sonra eleştiir yapardım. Yanlış gidiyorsunuz vs gibi..Düşünün abi diyen insanlar sahte hesapla küfür ediyor.Partimin içinde. Ben inanmadım. Sordum partiden birine ve bana bu kişi filan adamdır dedi. Git yanına iki tane önünde telefon vardır. Bas mesajı ve telefon işaret verecek. İnanamazsınız. Şok oldum. Ben bu zamanın adamı değilim. Ben bu işte yokum. Gerçekten soğudum. Şuanki düşüncem siyasete girmemektir. Ne pahasına olursa olsun siyaset yapılmaz. Gerçekten soğudum”.

“BEN SADECE KİME OY VERİLMEYECEĞİNE ÇALIŞIRIM”

“En azından ben bu siyasette kime oy verilmeyeceğini gördüm. Ben sadece buna çalışırım. Kime oy verilmeyeceğine. Oy verilsin diye değil. Kimlere oy verilmeyeceğini gördüm.Siyaset budur bu memlekette bizim. Benim siyasetle pek ilişkim kalmayacak.Ama en azından bu süre içerisinde de yaşadıklarımı afişe etmem lazım. İnsanlar bilsin. Bu memlekette siyaset çok zor. Bu halka bizim nesli ve bizden önceki nesli çok arayacaklar”.

“ÜLKEDE SİYASET DİYE BİRŞEY YOKTUR. BOŞA ZAMAN GEÇİRİLİR”

“Bu ülkede siyaset diye birşey yoktur. Sadece Meclis’te değil o kadar anlamsız cahil şeyler konuşuluyor. “Cahilce” kelimesini kullanmam lazım. Meclis’te birisi çıkar birşey söyler. Gerçekten ne söylediğini bilmiyor.Anlamını bilmiyor. Ama onun üstünden öyle bir siyaset yapmaya çalışıyor. Hem kendi bilgisizliğini hem de cehaletini birilerine fatura etmeye çalışır. Biz kendi beceriksizliğimizi, yetersizliğimizi siyaseten birine fatura etme hakkımız yoktur. Özelllikle biri dediğimde maalesef hep Türkiye’yi sorumlu tutarlar. Yanlıştır bu. Siyasi ortamda bunlar benim çok canımı sıkar.Ben gelemem bu işe. Onun için artık ülkede siyasetin bir ciddiyeti kalmadı.Kaale alınacak bir durumu yoktur. Yani boşu boşuna zaman geçirilir. Maalesef ben de boşu boşuna zaman geçiriyorum. Öyle oldu”.

“ARKADAŞLAR YENİDEN ADAY OLACAKLARSA ONLARA BİR DESTEKTİR”

“Ben kendi adıma söyleyim. Diğer iki arkadaşım için aynı şeyi söylemem. Ben bu arkadaşlarla yola çıktım. Bunlarla devam ettim. En azından birşey yaşadık. Ama bu yaşadığımızı da halka beraber anlatma açısından ben bu gerçekleştirilen ziyaretlere katılıyorum. Arkadaşlar yeniden aday olacaklarsa benim yer almam onlara destektir. Halka neden istifa ettiklerini anlatmamız gerek”.

“YENİ OLUŞUMUN İNANDIRICILIĞI KALMADI”

“Birçok insan yeni bir oluşum yapın diyor. Ama bir çoğu da siyasetten bıkmış, bezmiş. Yeni oluşumun inandırıcılığı da kalmadı. Ne diyeceksin?Zaten yeni oluşum diye girdik partiye sonra istifa ettik”…

“ÜZERİME SALDIRMASINI HAZMEDEM”

“Gerçekten iyi niyetle girmiştim. Ama karşılaştığım tablo ya biz bu dünyanın insanı değiliz . Ya da bu zamanın insanı değiliz. Yanlış zamanda da siyasete girmiş olabilirim. Artık bizim düşündüğümüz o hiyerarşik saygı ne yazık ki yok insanlarda. O da üzücüdür. Size insanlar çamur atma, karalama, itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyor. Ee ben bunun için siyaset girmek istemem. Bu yaştan sonra yarı yaşımdaki, çocuğum yaşındaki insanların beni itibarsızlaştırmak için üzerime saldırmasını hazmedem”. HANGİ PARTİDEN ADAY ÇIKABİLİRSİNİZ? ALTERNATİFLER ORTADA… “ SİYASETE GİRDİKTEN SONRA TANSİYON HAPI İÇMEYE BAŞLADIM” “İşte onun için siyaset kilitlendi. Onun için birşey diyemiyorsunuz. UBP’ye bakıyorsunuz. UBP biribirini parçalıyor. Ben bu ayak oyunlarını yapamam, gelemem ben. Siyasette yeni diye girdiğimiz partide gördüğümüz ayak oyunlarından sonra artık böyle klişeleşmiş bu işleri yapan. Benim bu işi ne yüreğim kaldırır, ne de bu saatten sonra zaten siyasete girdikten sonra tansiyon hapı içmeye başladım. Benim hiç birşeyim yoktu. Her gün sabah bir tane tansiyon hapı içerim. Bu yaşta siyasete girdikten sonra daha alıngan olursunuz. Çocuğunuz yaşındaki insanların size haksız yere eleştirmesine alınırsınız. Belli bir yaştan sonra duygusallaşırsınız”.

“SERDAR DENKTAŞ’A GİDİN SORUN. 2018’DE MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA EDİYORDUM”

"Siyasete ilk girdiğimde bazı şeyleri, başıma gelecekleri önceden, 2018’de görebildim. Serdar Denktaş’a hayatta gidin sorun, milletvekilliğinden istifa ediyordum. Olumsuz giden herşeyi gördüm. O zaman Serdar Denktaş Maliye Bakanı idi. Belediye seçimlerinden sonra çok şeyler gördüğüm için ben milletvekilliğinden vazgeçiyorum dedim. Serdar Denktaş’ı geçmişten beri tanıdığım ve yakın gördüğüm için bakanlığa gidip istifa edeceğimi paylaştım. Gittim dedim be gardaş ben bu işten vazgeçtim. Bana yapma dedi. Hakikaten aradığımı bulamadım dedim. İstifa edersen tekrar ülke genelinde seçim yapmak zorunda kalacağız. Bu sefer de sana bu halk iyi bakmayacak dedi. İstersen biraz daha sık dişini dedi. Kelime bu. Kaldım. Sıktım dişimi ama sonrasında yürümedi.Ben o zamandan bazı şeyleri gördüm”.