"Bakanlar Kurulu halkı kandırıyor"

Avukat Serkan Mesutoğlu ve Avukat Emre Efendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla , Girne’de ciddi çevre tahribatına neden olan Güven-Yap sitesiyle ilgili Bakanlar Kurulu'nun bugün almış olduğu kararın eksik olduğunu belirterek, Başbakan Saner'in açıkladığı iptal kararının 2018 yılında alınan bakanlar Kurulu kararıyla ilgili olduğunu ancak esas hukuksuzluğun 2017 yılında alınan karar olduğunu vurguladılar.

Av.Serkan Mesutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Başbakan Saner bugün ara emri alınan ve Girne’de ciddi çevre tahribatına neden olan iki tane bakanlar kurulu kararının sadece bir tanesinin iptal edildiğini duyurmuştur. Bu karar 2018 yılında alınan karardır. Bir de 2017 yılında alınan bir bakanlar kurulu kararı vardır.

Hukuksuzluk 2017 yılında alınan bakanlar kurulu kararı ile başlamıştır. 2017 yılında alınan karar içerik olarak hukuka aykırı olduğu gibi gizli bir şekilde alınmıştır. Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır. Bir başka deyişle, halkın bilgisinden saklanmıştır. Anayasa gereği kamuyu ilgilendiren böyle bir karar Resmi Gazete’de yayınlanmadığı sürece yürürlüğe girmez. Halkın gözlerinden saklanarak alınan gayri yasal bir bakanlar kurulu kararı ile halkın gözlerine baka baka çevre tahribatı gerçekleştirilmiştir.

Başbakan Saner kamuoyuna açıklama yapmakla yükümlüdür. Yarından tezi yok ya çıkıp 2017 yılında yayımlanmayan söz konusu bakanlar kurulu kararının hiç bir geçerliliği olmadığını açıklamalıdır ya da söz konusu kararın da iptal edildiğini açıklamalıdır.

Av. Emre Efendi'nin paylaşımı ise şöyle:

BAKANLAR KURULU HALKI KANDIRIYOR, HALKLA, AKLIMIZLA DALGA GEÇİYOR.

Yeter hükümet olarak bu halkla dalga geçtiğiniz.

Bakanlar Kurulu gene ayın oyun yapıyor.

Eziç üzerindeki doğa katliamı meselesiyle ilgili 2 adet Bakanlar Kurulu Kararı vardı. Biri 2017 biri 2018 yılına ait. Esas kaynak Karar 2017 yılına ait karardır ve 2017 yılına ait esas kararı iptal etmediler. Sadece kira bedelleri belirlensin noktasındaki 2018 yılına ait kararı iptal ettiler. Bunu yapmak için de ara emri alıp alamayacağımızı bekleyip görmek istediler. Ara emri alınca göz boyamak için esas kaynak kararı bırakıp diğerini iptal ettiler. Bu işe herzaman yaptıkları gibi hile hurdayla, başka bir formülle devam etmeye çalışacakları burdan belli. Davamız devam edecek.

Yazıklar olsun lafı size az kalır.