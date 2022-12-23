Şehit Aileleri Derneği yönetimine yönelik "konuşma yasağı" getirilmesi sonrası şehit aileleri, Tekke Bahçesi Şehitliği'nde dün düzenlenen törende ağızlarına siyah bant taktı. Törenden sonra babasının mezarı başında gözyaşı döken Dernek Başkanı Gürsel Benan, “Benim babam bugünleri görsün diye şehit olmadı” ifadelerini kullandı

"Şehit kabirleri" ile ilgili cumhurbaşkanlığı ve hükümete yönelik tepkisi nedeniyle apar topar törenlerde konuşması yasaklanan yapan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve bazı dernek üyeleri, alınan kararı Ayvasıl şehitleri anmasında ağızlarını bantlayarak protesto etti.

21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında, Lefkoşa’daki Tekke Bahçesi Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Başbakan Ünal Üstel törene katılmadı.

Polis, hem şehitlik içinde hem de dışında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Cumhurbaşkanlığı’ndan protokol ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen, kürsüde konuşma yapacak olan Ersin Tatar’ın arkasında durmayı reddetti.

Öte yandan Ersin Tatar, Büyükelçi Feyzioğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, şehit ailelerin yanına gitmemesi ve ellerini sıkmaması dikkat çekti.

Şehit Aileleri Derneği yönetimi, törende, kendilerine getirilen “törenlerde konuşma yasağını” protesto etmek adına ağızlarına siyah bant taktı.

Tatar’ın konuşmaya başlamasıyla bantları ağızlarına takan dernek yönetimi, törenin sona ermesiyle ağızlarındaki bantları çıkarttı.

Şehit Aileleri Derneği, protokolün tören alanını terk etmesi sonrası, mezarların başına geçti, göz yaşı döktü.

Protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kısa bir açıklama yapan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, “Tek bir kelime söylemek istiyorum… Ben kimim diye bana laf atanlara; benim babam buradadır. Ben kundaktaydım babam şehit olduğunda. Sadece resimden ve mezarından tanıdım” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Babasının mezarının başına geçen Benan, “Benim babam bugünleri görsün diye şehit olmadı” dedi, kendisiyle birlikte, orada bulunan tüm şehit aileleri gözyaşı döktü ve her şeyi halkın takdirine bıraktığını söyledi.

Öte yandan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, şehit ailelerin yanına gitmemesi ve ellerini sıkmaması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında Lefkoşa AKM'de düzenlenen törende, şehitlerin kabirleriyle ilgili geçmişten bugüne Cumhurbaşkanlığı’nın makbuz karşılığı ödeme çıkarttığını, ancak Ersin Tatar’ın bunu durdurduğunu söylemiş; “Bunu şehitlerimize ne Talat, ne Eroğlu ne de Akıncı yaptı” demişti.

Benan, “Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Sana sahip çıkmayan siyasilerden utanıyorum KKTC’yi, sana şehit kabirlerini yapamayacak kadar fakirleştiren zihniyetlerden utanıyorum” diyerek, “Ey siyasiler, biliniz ki; vatan, millet, bayrak edebiyatınız bu ülkede artık prim yapmıyor” ifadelerini kullanmıştı.

