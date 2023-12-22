Ayvasıl şehitleri Tekke Bahçesi’nde anıldı

Benan: “Kıbrıs Türk halkı 1974’e kadar örnek bir direniş ve dayanışma sergiledi”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan

Türkeli (Ayvasıl) şehitleri Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde düzenlenen törenle anıldı.Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, muharip derneklerden temsilciler, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra törende,da konuşma yaptı.-BenanBenan, EOKA’nın Kıbrıslı Türklere yaptığı ilk katliamla Ayvasıl’da tek Türk bırakılmadığını, 10 yaşından 90 yaşına kadar insanların öldürüldüğü, gömülecekleri çukurların bile bu insanlara kazdırıldığını söyledi.Kıbrıs Türk halkının 1974’e kadar Türk kimliğini ve varlığını korumak için tüm imkansızlıklara, yokluklara ve binlerce şehide rağmen örnek bir direniş ve dayanışma sergilediğini kaydeden Benan, 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Barış Harekatı ile Kıbrıs’a barış geldiğini söyledi.Gürsel Benan, tarihi gerçekler ve deneyimler ışığında egemenliği, özgürlüğü, bağımsızlığı koruma bilincinin güçlendirilmesi, yaşananların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kıbrıs’ta yeterince acı yaşayan, en ağır bedelleri ödeyen bizler, eşit haklara ve egemenliğe sahip Türkiye’nin garantörlüğüne dayalı insanca yaşayabileceğimiz bir ortamın sağlanması halinde kalıcı bir çözüm olabileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.