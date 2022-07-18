“Ayda 160 yerine 360 saat çalıştırılıyoruz”

Orman Dairesi’nin bu yıl istihdam ettiği mevsimlik işçiler, 60 işçi daha az istihdam edildiği için ayda 360 saat çalıştırıldıklarını belirterek, bu duruma bir son verilmesini istedi





Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nin bu yıl istihdam ettiği mevsimlik işçiler, ayda 360 saat çalıştırıldıklarını belirterek, bu duruma bir son verilmesini istedi.

Bu yıl her zamankinden 60 işçi daha az istihdam edildiği için işçiler “bir gün çalışıp iki gün boş kalmak” yerine “bir gün boş kalıyor bir gün çalıştırılıyor”. Bu çalışma düzeni de çalışanların 360 saat çalışmasına neden oluyor.

İzin hakları, sağlık izini hakları bulunmadığını, kendilerine fazla çalıştıkları günler için ek mesai de ödenmediğini belirten işçiler, köle gibi çalıştırılmaktan bıktıklarını söyledi.

Hiçbir haktan yararlanamadıkları için hasta olup işe gidemedikleri zaman kendilerinden kesinti yapıldığını anlatan işçiler, İş Yasası’na göre özel sektörde veya devlet kadrolarındaki çalışan kişilerin ayda 160 saatin üzerinde çalıştırılamayacağını, çalıştırılırsa da onlara ek mesai ödenmesi gerektiğini anımsattı.

Amaçlarının ek mesai almak olmadığını, ortada yasalara aykırı bir durum olduğunu ifade ederek, “60 kişi daha istihdam yapılsın, ortadaki anormal duruma son verilsin” dedi.

Mevsimlik işçiler, ayda 360 saat çalıştırılmaları konusunda hem Tarım Bakanlığı’na hem de Çalışma Bakanlığı’na şikâyette bulunduklarını ama bir sonuç alamadıklarını vurguladı.

“Ali Baturay ile Markaj” programına konuk olan ve çalışma yaşamına yönelik özel ilgisiyle bilinen CTP Milletvekili Devrim Barçın, bu konuda mevsimlik işçilerin programda yönelttiği soruya cevap vererek, devletin mevsimlik işçileri ayda 360 saat çalıştırmasının ve ek mesai ödememesinin suç olduğunu söyledi.

Devrim Barçın, hangi statüde olursa olsun kişilerin yasanın emrettiği saat kadar çalıştırılması gerektiğini, daha fazla çalıştırılacaksa da bedelinin ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Devletin söz konusu fazla saatleri ödememek için, yaptığı hizmet akdini gösterebileceğini belirten Barçın, “Ancak bunu söyleyemez, böyle yaparsa devlet suç işler. Devlet adına imza atan kişiler suç işler. Bizim İş Yasamız; ‘İş Yasası’nın amir hükmü olan izin hakları, ek mesai hakları, çalışma saatleri haklarına, şu, şu, şunlara aykırı sözleşme yapan suç işler ve orada asgari ücretin şu kadarı ceza öder veya hapse gider’ der. O sözleşmelerin geçersiz olduğunu, iş yasasının uygulanacağını söyler” dedi.

Çalışma Bakanlığının bu duruma el atması gerektiğini belirten Barçın, tüm işçilere şu tavsiyelerde de bulundu:

“Bir de şu tavsiyede bulunayım işçi dostlarımıza. Lütfen izin haklarının kullanımı, sözleşme örnekleri, fazla çalıştıklarını kayıt altına alacak bir düzenleme olsun. Mutlaka bunlara sahip olsunlar. Şimdi çekinebilirler ama ellerinde belgeleri, kanıtları varsa beş yıl sonra da olsa bunları gidip şikâyet ederek, hakkına sahip olurlar. Önce Çalışma Dairesi’ne giderler, onun ihbarı üzerine Çalışma Dairesi çalışanlar için mahkemeye gider. Burada sonuç alamazlarsa ki alacaklarını düşünüyorum, ellerindeki belgelerle yargıya başvurabilirler.

Rica ediyorum özel sektör olsun, devlet çalışanı olsun, az önce anlattığım sisteme göre çalıştırılan kişiler hakkını arasın. Şu anda ekmek gailesi nedeniyle gidip şikâyet etmekten korkan emekçiler olduğunu biliyorum. Bu nedenle lütfen, bu ‘cumartesi çalıştırmadır’, ‘8 saatin üzerinde çalıştırmadır’, ‘izinlerin doğru kullanmamasıdır’, ‘maaşları üzerinden yatırım yapılmadığıdır’, tüm bunları kanıtlayacak belgelere sahip olsunlar. Her işveren, işçisine bordro vermek zorundadır. Yazar kendine bir kâğıt, ‘sen bu kadar maaş alın’ diye olmaz. Çalışanın o bordroyu isteme hakkı vardır. Gerçek maaşın üzerinden yatırım yapılmadığı için kişilerin emekliliğinde mağdur olmasının, düşük maaş almasının nedeni de budur. Şu anda acısı yaşanıyor, çünkü emekli maaşları asgari ücretin altında kaldı.”

