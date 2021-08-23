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Asya bebek Ankara’ya doğru yola çıktı

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Asya bebek Ankara’ya doğru yola çıktı
SMA Tip 1 hastası Asya bebek, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan Spinraza ilacını alarak tedavi olmak amacıyla Ankara’ya doğru yola çıktı.

Asya bebek, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan Spinraza (Nusinersen) ilacını alarak tedavi olmak amacıyla Ankara’ya doğru yola çıktı.

Ercan Havaalanı’na ambulansla getirilen Asya bebek, Ankara Şehir Hastanesi'nde devlet kapsamında olan Spinraza (Nusinersen) ilacını alacak.

Söz konusu ilaç hastalığın ilerleyişini azaltacak.

Fakat küçük Asya’nın SMA Tip 1 hastalığını yenmesi için ihtiyaç duyduğu 2 buçuk milyon Dolarlık Zolgensma isimli ilaç için gerekli bütçe henüz oluşturulamadı.

Asya bebeğin babası ve annesi Ozan-Güler Polatlı,  Spinraza tedavisi için, Ankara’ya gidişlerini sağlayan TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkürlerini ileterek, “Darısı Zolgensma ilacımıza” ifadelerini kullandılar.

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