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Aşırı yağışlar nedeniyle bir evin damı çöktü

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İskele Bölgesi’nde meydana gelen aşırı yağışlar, kerpiç bir evin damının çökmesine neden oldu.

Aşırı yağışlar nedeniyle bir evin damı çöktü

 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 14:50 sıralarında, İskele'de Ümmü Haram Sokak üzerinde bulunan Meryem Yılmaz'a ait kerpiç evin damı aşırı yağışlar nedeniyle çökme yaptı.  Çöken dam sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, eve ait 2 yatak odasının içerisinde bulunan eşyalar zarar gördü.

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