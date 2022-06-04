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Asil Nadir, KKTC’den İngiliz medyasına konuştu: Dönmek istiyorum

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Bir dönemin ünlü iş insanı Asil Nadir, İngiliz The Times'a konuştu... Yaşamıyla ilgili detayları paylaşan ve aralarında 43 yaş fark olan eşi Nur ile yaşamını anlatan Nadir'in sözleri gündem oldu.

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Asil Nadir, KKTC’den İngiliz medyasına konuştu: Dönmek istiyorum

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times’ın eki Times Magazine, 1980’lere damga vurduktan sonra dolandırıcılık ve usulsüzlük suçlamalarından hüküm giyen ve halen KKTC’de yaşayan Asil Nadir’le konuştu.

 

1980’lerde Polly Peck isimli şirketi satın alarak İngiltere’nin en zengin iş insanlarından biri olan ve birçok farklı kıtada birçok şirket satın alarak 192 milyon sterline ulaşan servete sahip olan Nadir paravan şirketleri kullanarak Polly Peck’in hisselerini suni olarak artıran ve zimmetine para geçirme suçlamalarıyla başı derde girmişti. Bir dönem cezaevinde kalan Asil Nadir 2016’da Türkiye’ye iade edilmiş ve daha sonra da KKTC’de yaşamını sürdürmüştü.

Asil Nadir, eşi Nur ile poz verdi. Nadir’in kardeşi Bilge Nevzat ile ilişkisinin son dönemde kötüye gittiği belirtildi. Nadir cezaevindeyken işleri yürüten ablasının Nur ile ilişkisini onaylamadığı ve artık nadiren telefonda konuştukları belirtildi. 

 81 yaşındaki Nadir cezasının Ağustos ayında sona ereceğini söyleyerek İngiltere’ye geri dönmek istediğini dile getirdi. The Times Magazine, Nadir’in dış görünüşünü tanımlarken saçlarının halen uzun olduğunu ve siyaha boyadığını aktarırken, aksanından ve duruşundan kendisini fark ettirdiğine dikkat çekti.

EN KÜÇÜK ÇOCUĞU 1 YAŞINDA

2005 yılında kendisine ait medya kuruluşunda çalışan ve 64 yaşındayken o dönem 21 yaşında olan Nur ile evlenen Nadir’in Nur’dan iki çocuğu olduğu da hatırlatıldı. Lisa-Nur’un 3, Mertselim’in ise 1 yaşında olduğu belirtildi.

İngiliz mahkemesiyle yapılan anlaşma kapsamında İngiliz vatandaşlığını bırakan Asil Nadir’in cezası bittikten sonra tekrar vatandaşlık almayı planladığı ve yeni bir şirket kurmak için kolları sıvayacağı da belirtildi. Nadir, yeni projesinin detaylarını ise kamuoyu ile paylaşmadı. Nadir, “Girişimcilik yeteneğimi kaybettim mi? Hayır. Aslında komik ama bu yeteneğim gelişti. Neden emekli olup köşede sürüneyim ki?” dedi.

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