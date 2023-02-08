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Arkan çifti kayıp

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Tatil için Kıbrıs’tan Hatay’a giden ve depreme yakalananlardan biri olan Fatma ve Atay Arkan çiftine hala ulaşılmadı

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Arkan çifti kayıp
Türkiye 10 ilde yaşanan depremle yıkımı yaşıyor.
Binlerce can kaybına neden olan depreme, Kıbrıs’tan gidenler de yakalanırken, binlerce yürek gelecek olan güzel haberler için kilitlendi.
Tatil için Türkiye’de olan ve 7,6 büyüklüğündeki depreme yakalananlardan biri olan Fatma ve Atay Arkan çiftine hala ulaşılmadı.
Hatay Antakya’da Zenginler Mahallesi Hürriyet Caddesinde bulunan ‘Saray Otel’ de kaldıkları öğrenilen çift hala enkaz altında.
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölüm şefi emekli öğretmen Atay Arkan ve eşi Fatma Arkan’ın otelin birinci katında kalıyordu.
 
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