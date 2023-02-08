Lefke bölgesinin sevilen isimleri, Ulaş Hüsam, Bahar Hüsam ve Suat Bayram'dan, üç gündür haber alınamıyor. Depremin en ağır yaşandığı Hatay Kırıkhan'da bulunan Suat Bayram, Bahar Hüsam ve Ulaş Hüsam öğretmen evinde kalıyorlardı.

