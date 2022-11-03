Akçay Muhtarlığı'nın gururlu günü

Güzelyurt bölgesinin hızla gelişen yerleşim yerlerinden olan Akçay köyü bugün bölge ilkokullarından olan Kurtuluş İlkokulu'nun gerçekleştirdiği gezi programıyla renklendi.



Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü'nün girişimiyle köye kazandırılan Dr.Fazıl Küçük eğitim evi ve Kütüphanesi, Tarihi Osmanlı Mezarlığı, Rauf Raif Denktaş Parkı ve Ali Kamburca'ya ait özel kültür evi Kurtuluş İlkokulu öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

Konuyla ilgili Akçay Muhtarlığı'ndan şu paylaşım yapıldı:

"MUTLUYUZ…

GURURLUYUZ…

Bugün Akçay köyümüzdeki ziyaretcilerimiz Kurtuluş İlkokulu öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz. Sırası ile Rauf Raif Denktaş parkımızı,Dr.Fazıl Küçük eğitim evi ve Kütüphanemizi,Tarihi osmanlı Mezarlığımızı,Ali kamburca kardeşimize ait özel kültür evinini ve köyümüzdeki yeni projeleri ziyaret ederek güzel ve eğitim ile dolu vakit geçirmeleri bizleri çok mutlu etmiştir."



