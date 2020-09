Çocuklar için her şey düşünüldü

Dışişleri Bakanı Özersay, Girne'ye Mustafa Çağatay İlkokulu’nu inşa ederek ülkenin en modern ve en donanımlı okulunu kazandıran Cysings Construction Ltd Direktörleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır'ı kutladı

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Girne’de Püsküllü bölgesinde inşa edilen ve merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın adı verilen ilkokulu ziyaret etti.Özersay, çağdaş bir donanımla okulu inşa eden Cysings Construction Ltd Direktörleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır'ı kutladı.Mustafa Çağatay İlkokulu’nu gezerek incelemelerde bulunan Özersay, okulun idareci ve öğretmenleriyle de görüştü.Bölgede büyük bir ihtiyacın giderildiğini ifade eden Özersay, böylesine modern ve çağdaş bir binanın kazandırılmış olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.İş dünyasının başarılı isimleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır direktörlüğündeki Cysings Const Ltd ekibi tarafından inşa edilen okul binası, çağdaş mimarisiyle ülkenin en modern ve en donanımlı okulu olma özelliğini taşıyor.Çağatay İlkokulu, konforu, güvenliği, teknolojik donanımı ve altyapısıyla da özel okul standartlarının üzerinde tasarlandı.Çocuklar için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülüp hayata geçirildiği proje, modern çehresiyle de dikkat çekiyor.12 derslik, yemekhane, çok amaçlı salon, gelişim atölyesi, tören alanı, basketbol sahası, otopark ve oyun gruplarının yer aldığı anaokul binası, yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak.