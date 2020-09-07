Adahan'dan kurallara uyun çağrısı

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, bölgelerine görülen koronavirüs vakaları sonrasında yaptırdıkları PCR test uygulamasının sonuçlarının negatif çıkmasının halkı rehavete itmemesi gerektiğini belirterek bölge halkına yönelik bir uyarı yazısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Adahan'ın palaşımı şöyle:

"BELDE ve BÖLGE HALKIMIZI UYARIYORUZ:

Beldemizde yapılan PCR test uygulaması sonrası, ulaşmış olduğumuz netice bizleri kurumsal olarak mutlu etmiş olmasına rağmen toplumsal davranışlarımız, maalesef bizleri ciddi şekilde üzmektedir.

Yarınlarımızı kendimizin planladığı,

Güzel günler görmek, sevdiklerimizle hep beraber olmak, Sevinçimizi ve tasamızı hep beraber paylaşmak istiyorsak, LÜTFEN aşağıda ki kurallara uyalım...

bende olmaz demeyiniz, çünkü bu vaka benlik değil, toplumsal bir vakadır, kurtuluşumuz, kurallara uyarak, birlik beraberlik içinde, toplum sağlığımızı korumak, hepimizin Vatandaşlık görevimizdir !!!

Bundan dolayı lütfen Uyulması gereken 14 kuralı okuyunuz, okutunuz, uygulayınız, uygulamayanları uyarınız veya sosyal uzaklaştırma uygulayınız !!!

Unutmayınız ! ÇARESİZSENİZ...

ÇARESİZSİNİZ...

LÜTFEN DAYANIŞMA İÇİNDE OLALIM... MASKE, MESAFE, HİYJEN tedbirlerimizi alalım, kurallara uyalım...

Sağlıkta kalınız...