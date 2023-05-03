banner913
banner932
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
13 0
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
7 0
 
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
13 0
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
6 0
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
19 0
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
25 0
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
46 0
banner915

ADA74 yarın düzenlenecek törenle halka tanıtılıyor

banner476

banner825
ADA74 yarın düzenlenecek törenle halka tanıtılıyor
banner931
Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’nin bünyesine yeni katılan ADA 74 RoRo/feribotu, yarın saat 17.00’de Gazimağusa Limanı’nda düzenlenecek törenle halka tanıtılacak.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, geminin, 93.80 metre boyunda, 15 metre eninde, 400 yolcu, 14 tır ve 25 araba kapasiteli olduğu belirtildi.
Açıklamada, geminin ayrıca, 200 kişilik pulman koltukları ve 300 kişilik kafeteryası yanında internet, TV, film ve diziler ile halka konforlu bir seyahat seçeneği sunarak, deniz ulaşımına yeni bir soluk getireceği kaydedildi.
-Mersin’e haftada 3 sefer
ADA 74’ün, salı, perşembe ve pazar akşamları saat 20.00’de Gazimağusa Limanı’ndan Mersin Limanı’na hareket ederek, haftada 3 sefer ile halka güvenli ve huzurlu yolculuk imkanı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, ADA 74 feribotunun tanıtımı için düzenlenecek törene basın mensuplarının ve tüm halkın davetli olduğu bildirildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.