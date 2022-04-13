Acil kana ihtiyaç var

Mağusa Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan babam (Berber)Mahmut Onuk için acil B rh + kana ihtiyaç vardır ,kan verebilecek bana ulaşabilir.
(Toycan Onuk)
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