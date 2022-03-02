Acil kan ihtiyacı

Lefkoşa Devlet Hastanesinde yatmakta olan Osman Balbaz için kan 6 ünite B Pozitif kan ihtiyacı vardır.
Kan bağışı yapmak isteyenler bugün , yarın ve Cuma günü LDH'ine Osman Balbaz adına yapabilirler.
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