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“Lilial” bileşeni içeren parfüm ve kozmetikler yasaklanacak mı?

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“Lilial” bileşeni içeren parfüm ve kozmetikler yasaklanacak mı?

Avrupa Birliği’nden sonra Türkiye’de de “lilial” bileşenini içeren parfüm ve kozmetiklere yasak geliyor. Bu yasağın KKTC’de uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil.
AB’nin kararının ardından harekete geçen TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 1 Mart’tan itibaren Avrupa piyasalarında bulundurulmayacağı açıklanan, özellikle parfümlerde yaygın kullanılan “lilial” bileşenini içeren kozmetik ürünleri Türkiye’de de yasaklayacak.

Güçlü çiçek kokusundan dolayı başta parfüm ve diğer kozmetikler ile duş jeli ve ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve “lilial” ismiyle bilinen “Butylphenyl Methylpropional” bileşeni, alerjen içermesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Kozmetik Tüzüğü’nde yasaklı bileşenler listesine alındı.

Söz konusu bileşenin 1 Mart itibarıyla AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklandı.

Bu gelişme üzerine sağlığa zararlı lilial bileşeninin Türkiye’deki kozmetik ürünlerde de bulundurulmaması için harekete geçen TİTCK, kozmetik sektörüne yönelik bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, taslak Kozmetik Yönetmeliği’nin yayımlanacağı ve yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren Türkiye’de bu bileşeni içeren kozmetik ürünlerin piyasada bulunamayacağı bildirildi.

ÜRÜNLER NE ZAMAN PİYASADAN TOPLATILACAK?

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, lilial içeren ürünlerin Türkiye’de piyasadan toplatılmasında yeni Kozmetik Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarih belirleyici olacak. Lilial için yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından firmalara ilave süre verilmemesi planlanıyor.

Ayrıca tüketicileri ve denetimleri yanıltmaması açısından bileşenin çıkarıldığı ürünlerin etiketleri de yeni düzenleme doğrultusunda değiştirilecek.

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