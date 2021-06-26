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Yerel vaka sayısında keskin düşüş

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Yerel vaka sayısında keskin düşüş
Sağlık Bakanlığı, 7 bin 521 testle 18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı  Yerel vakaların 4'ü Lefkoşa, 9'u Girne, 1'i İskele, 1'i Güzelyurt, 3'ü Lefke'den.

4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Yerel vakaların yerleşim yerine göre dağılımı ise şöyle: 
"Lefkoşa Yenişehir-2 / Hamitköy-1/ Haspolat-1; Girne Merkez- 3 / Lapta-3 / Karaoğlanoğlu-2 / Alsancak-1;  Güzelyurt 
Zümrütköy-1; Lefke Merkez-1/ Bademliköy-1 / Karadağ-1; İskele Aygün-1" 


26  Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: "Bugün Yapılan Test Sayısı: 7521. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22.
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4. Yerel Vaka Sayısı: 18. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30.   
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.436.073. Toplam Vaka Sayısı: 7957. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7593. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 329. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23. Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 293.   
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13.Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35. Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2681. Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 684. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 384. 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3346. 
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.384"

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