Yerel vaka sayısında keskin düşüş

4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.
Yerel vakaların yerleşim yerine göre dağılımı ise şöyle:
"Lefkoşa Yenişehir-2 / Hamitköy-1/ Haspolat-1; Girne Merkez- 3 / Lapta-3 / Karaoğlanoğlu-2 / Alsancak-1; Güzelyurt
Zümrütköy-1; Lefke Merkez-1/ Bademliköy-1 / Karadağ-1; İskele Aygün-1"
26 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: "Bugün Yapılan Test Sayısı: 7521. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22.
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4. Yerel Vaka Sayısı: 18. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30.
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.436.073. Toplam Vaka Sayısı: 7957. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7593. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 329. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23. Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 293.
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13.Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35. Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2681. Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 684. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 384.
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3346.
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.384"