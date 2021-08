Ülkede şu an vakalar baskın olarak “İngiliz varyantından” kaynaklı. 20-29 yaş grubu birinci ve 30-39 yaş grubu ikinci sırada yer alıyor. Hastaneye yatışlarda vakaların yüzde 70’i aşsız





Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, son zamanlarda ülkede yaşanan vaka sayılarındaki artışa ilişkin değerlendirmesinde, ülkedeki koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilerek ülkenin turizme, Güney’den geçişlere açılması ve ülkenin kendi içinde yaşanan açılımlara işaret etti ve “ülkede açılma olunca vaka sayısında artış olmasının beklenen bir şey” olduğunu söyledi.

Deren Oygar, virüsün dünyada yayılan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının ülkede tespit edilmesiyle birlikte görülen vakalarda Delta varyantının yaygınlığının saptanması için tespit kitleri ile analizlerin yapılmaya devam edildiğini ve ayrıca sonuçların Türkiye’ye gönderilerek teyit edildiğini de anlattı. Ancak Oygar, ülkede şu an vakaların baskın olarak “İngiliz varyantından” kaynaklı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, ülkede şu an, daha çok eğlence sektörü ile turistik aktivitelerin olduğu mekanlarda ve ayrıca öğrenciler ile genç nüfus arasında vakaların görüldüğünü belirterek, 20-29 yaş grubunun birinci ve 30-39 yaş grubunun ikinci sırada yer aldığını açıkladı. En az vaka görülen yaş grubunun ise 70 yaş ve üzeri olduğunu söyledi.

Mayıs ayında daha fazla 3’üncü dünya ülke vatandaşları kaynaklı vakalar görülürken, şu an vakaların çoğunluğunun KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden Oygar, ülkede şu an hastaneye yatışlarda vakaların yüzde 70’inin aşsız olduğunu da belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, ülkede Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa göre tedbirlerin artırılabileceğine işaret etti, ancak şu an için ülkede bir kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Aşı olan kişilere Kovid-19 önlemlerine uymayı bırakmama çağrısında da bulunan Oygar, “bazı bilimsel araştırmalara göre aşılı olan kişilerin bağışıklık sağlamasına rağmen bu kişilerin hastalığı hâlâ bulaştırabildiklerine” işaret etti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, iki doz Kovid-19 aşısı olan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin bir doz hatırlatma (RAPEL) aşı yaptırabilmelerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi vererek, şu an sağlık çalışanlarının tümüne yakınının “hatırlatıcı doz” olarak bilinen 3’üncü doz aşılarının yapıldığını açıkladı.

Oygar, hatırlatma aşısı olan sağlık çalışanlarının çoğunluğunun Türkiye’den gönderilen Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu, bazılarının ise ülkede mevcut olan Sinovac ya da AstraZeneca aşılarından olduğunu söyledi.

Oygar, sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından geriye kalan Pfizer-BioNTech aşılarının öncelikli gruplar arasında olan kronik hastalıkları bulunanlara ve 75 yaş üzeri kişilere yapıldığına da belirtti.

Oygar, 3’üncü doz aşı olacak kişilere hangi aşı uygulanacağına ilişkin, “İlk kural; hangi aşıyı bulabilirseniz onu yapın. En baştan beri politika olarak hangi aşı elimizde varsa, yaş ve risk gruplarını da gözeterek, adım adım aşılama yaptık. Bağışıklık kazanmak için hangi aşıyı bulabilirseniz onu yapın” dedi.

mRNA ve Viral Vektör aşılarının Delta varyantına “daha etkili” olduğuna dair çeşitli yayınların çıktığına işaret eden Deren Oygar, “Bunları değerlendiriyoruz ve biz de girişim yapıyoruz. Delta varyantına karşı etkili olması için öncelikli aşıları belirtiyoruz. Bu konuda çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.

Deren Oygar, 3’üncü doz aşının gerekliliği ile ilgili bilimsel bir veri olmadığını ancak hatırlatma dozunun bağışıklığı artıracağı yönünde bir görüş bulunduğuna işaret ederek, ülkeye yeterli sayıda aşıya ulaşmak için girişimlerin başlatıldığını ve aşıların gelmesiyle RAPEL aşıların yapılabileceğini söyledi.

Ancak Oygar, “Birinci öncelik hiç aşı olmamış kişilerin aşılanması. Şu an toplumun bir kısmı henüz hiç aşılanmadı. Ülkede toplumsal bağışıklığı sağlamak için nüfusun yüzde 50-60 aşılanması gerekiyor” diye konuştu.

Oygar, ülke genelindeki aşılanma programı kapsamındaki aşılamanın 16 yaş ve üstüne indiğini de söyledi.