AB’de Türkiye için fikir ayrılığı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında talep ettiği, AB-Türkiye ilişkilerini bağımsız şekilde müzakere etme iznini alamadı

AB Dışişleri Bakanları toplantısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Borrell’e Kırmızı Işık Yaktılar – Dış İlişkiler Konseyi AB-Türkiye İlişkilerini Serbestçe Müzakereye Olumsu Baktı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in dünkü AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında talep ettiği, AB-Türkiye ilişkilerini bağımsız şekilde müzakere etme iznini alamadığını yazdı.

Gazete, Borrell’e Türkiye’yle serbestçe müzakere etme yetkisinin verilmesinin başta Güney Kıbrıs ve Yunanistan olmak üzere, Fransa, Avusturya, İsveç, Lüksemburg ve Slovakya’nın karşı çıktıklarını, Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın ise bu görüşü desteklediklerini belirtirken, İtalya’nın ise net bir tutum sergilemediğini savundu.

Borrell’in, Türkiye’yle gerginliğin azaltılmasının yollarını Avrupa Konseyi’nin ilgili kararları temelinde yapmak zorunda kalacağını ifade eden gazete, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) faaliyetleri konusunda ise ek önlemler alınması konusunun perşembe günü yapılacak “Relex” toplantısında ele alınmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Gazete, dünkü toplantıda alınan diğer kararlar ve Borrell’in toplantı sonrasındaki açıklamasına da yer verdiği haberinde, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları’nın toplantı öncesinde sabah kahvaltıda biraraya geldiklerini aktardı.

BORRELL TOPLANTIYA ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANINI DA GETİRDİ

Gazete, Borrell’in konsey toplantısı öncesi sabah kahvaltıda Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları’yla randevusu olduğunu, ancak Borrell’in toplantıya, davetli olmadığı halde, Almanya Dışişleri Bakanı’nı da getirdiğini iddia etti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın, toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı da getireceğini bilmediklerini belirten gazete, Hristodulidis’in söz konusu toplantıda Borrell’e, “Kıbrıslı Türkler konusunda yaptığı açıklamadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini” yazdı.

Borrell ise bu eleştiriye, “Türkiye’nin tezine atıfta bulunduğu ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun Konsey’in 2019 Temmuz tarihli tezini ortaya koyduğunu” söyleyerek yanıt verdi.

ANASTASİADİS, AB LİDERLER TOPLANTISI ÖNCESİNDE ATİNA’DA

Gazete bir diğer haberinde ise, Avrupa Konseyi’nin Korona virüs salgını sonrasında liderlerin bizzat katılımıyla ilk kez bu hafta Brüksel’de gerçekleştirileceğini hatırlatarak, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in toplantı öncesinde koordinasyonu sağlamak adına bugün Atina’ya gideceğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi toplantısının ana konusunun bütçe çerçevesini ele almak olduğunu ancak Türkiye’nin sözde “kışkırtmalarının” da ele alınacağını söylediğini aktardı.

Habere göre, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinde düzenlenen bir resepsiyona katılan ve çıkışta Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının sonuçlarını değerlendirmesi istenen Anastasiadis, “ilk önce tam bilgilendirme alması gerektiğini” söyleyerek, bu hafta içerisinde Avrupa Konseyi toplantısının da yapılacağını hatırlattı.

Toplantıda her halükarda Türkiye konusunun da gündeme geleceğini iddia eden Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşmesinin toplantı öncesi koordinasyon çerçevesinde olacağını ifade etti.

Gazete, Atina ziyaretinde Anastasiadis’e Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios ve diğer bazı diplomatların eşlik edeceğini vurguladı.