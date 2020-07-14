56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı
56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı
5 0
Cage açıldı, Kıbrıs'ta yer yerinden oynadı
Cage açıldı, Kıbrıs'ta yer yerinden oynadı
53 0
 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
17 0
Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
41 0
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 asker öldü
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 asker öldü
35 0
Lefkoşa'da Macila Kazandı
Lefkoşa'da Macila Kazandı
61 0
Hasret sona erdi
Hasret sona erdi
58 0
banner460

KKTC’den geçen mülteciler için endişe

banner27

KKTC’den geçen mülteciler için endişe
14 Temmuz 2020 Salı 14:16

Rum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Karayiannis ve Epidemiyoloji Grubu üyesi Kostrikkis, Türkiye’den KKTC’ye geldiği ve buradan da Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen ve Purnara Mülteci Kampı’na alınmadan önce koronavirüs taşıdığı tespit edilen 5 Suriyeli mülteciyle ilgili endişeli olduklarını belirtti

Rum Bilim Kurulu Üyesi, Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji-Moleküler Viroloji Tıp Fakültesi Profesörü Petros Karayiannis ve Epidemiyoloji Grubu üyesi Leondios Kostrikkis, Türkiye’den KKTC’ye geldiği ve buradan da Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen ve Purnara Mülteci Kampı’na alınmadan önce koronavirüs taşıdığı tespit edilen 5 Suriyeli mülteciyle ilgili endişeli olduklarını belirtti.

Politis gazetesinin haberine göre Karayiannis, koronavirüs taşıyan mülteciler konusunun, Rum Bilim Kurulu’nun yapacağı bir sonraki toplantıda ele alınacağını söyledi.

Habere göre Karayiannis, söz konusu 5 mültecinin test sonuçları çıkana kadar nerelerde bulunduğunun ve kimlerle temas ettiğinin belirsiz olmasının endişe verici olduğunu da kaydetti.

Kostrikkis ise, Suriyeli mültecilerin koronavirüs taşıyor olmasının endişe verici olduğu kadar, Sırbistan’dan gelen futbolcunun da virüs taşıdığı için kendilerini endişelendirdiğini ve Sırbistan’ın C kategorisindeki ülkeler grubuna alınması için öneri sunacağını söyledi.

Habere göre Kostrikkis, güneye giden mültecilerin tutuklanmaları ve mülteci kampına götürülmeleri sırasında izolasyon koşullarının uygulandığını ifade etti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta dün bir yeni vaka daha açıklandığı ve bu kişinin, Limasol Marina’sındaki spor salonunda çalışan bir personel olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre ise Kostrikkis, Güney Kıbrıs’taki vakaların ithal olduğunu ve çıkan vakaların, havaalanlarından, limanlardan ve geçiş kapılarından geçen kişilerde tespit edildiğini; bu nedenle de bu noktalar konusunda özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

banner342
Kader Ateş karantinaya alındı
Kader Ateş karantinaya alındı
660 0
"Sınavsız-münhalsiz işe alımlar yapılıyor"
"Sınavsız-münhalsiz işe alımlar yapılıyor"
55 0
Kızılay, kan bağışı kampanyalarını sürdürüyor
Kızılay, kan bağışı kampanyalarını sürdürüyor
5 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.