KKTC’den geçen mülteciler için endişe

Rum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Karayiannis ve Epidemiyoloji Grubu üyesi Kostrikkis, Türkiye’den KKTC’ye geldiği ve buradan da Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen ve Purnara Mülteci Kampı’na alınmadan önce koronavirüs taşıdığı tespit edilen 5 Suriyeli mülteciyle ilgili endişeli olduklarını belirtti

Rum Bilim Kurulu Üyesi, Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji-Moleküler Viroloji Tıp Fakültesi Profesörü Petros Karayiannis ve Epidemiyoloji Grubu üyesi Leondios Kostrikkis, Türkiye’den KKTC’ye geldiği ve buradan da Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen ve Purnara Mülteci Kampı’na alınmadan önce koronavirüs taşıdığı tespit edilen 5 Suriyeli mülteciyle ilgili endişeli olduklarını belirtti.

Politis gazetesinin haberine göre Karayiannis, koronavirüs taşıyan mülteciler konusunun, Rum Bilim Kurulu’nun yapacağı bir sonraki toplantıda ele alınacağını söyledi.

Habere göre Karayiannis, söz konusu 5 mültecinin test sonuçları çıkana kadar nerelerde bulunduğunun ve kimlerle temas ettiğinin belirsiz olmasının endişe verici olduğunu da kaydetti.

Kostrikkis ise, Suriyeli mültecilerin koronavirüs taşıyor olmasının endişe verici olduğu kadar, Sırbistan’dan gelen futbolcunun da virüs taşıdığı için kendilerini endişelendirdiğini ve Sırbistan’ın C kategorisindeki ülkeler grubuna alınması için öneri sunacağını söyledi.

Habere göre Kostrikkis, güneye giden mültecilerin tutuklanmaları ve mülteci kampına götürülmeleri sırasında izolasyon koşullarının uygulandığını ifade etti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta dün bir yeni vaka daha açıklandığı ve bu kişinin, Limasol Marina’sındaki spor salonunda çalışan bir personel olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre ise Kostrikkis, Güney Kıbrıs’taki vakaların ithal olduğunu ve çıkan vakaların, havaalanlarından, limanlardan ve geçiş kapılarından geçen kişilerde tespit edildiğini; bu nedenle de bu noktalar konusunda özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.