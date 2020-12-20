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8 yerel, toplam 21 yeni vaka

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8 yerel, toplam 21 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1700 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Toplam vaka sayısı, 1376’ya yükselirken, tedavisi devam eden vaka sayısı 155 olarak açıklandı. 110 vaka pandemic otellerinde takip edilirken, 44 vaka hastanelerde tedavi ediliyor. Yoğun bakımda ise 1 kişi bulunuyor.

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