7 ayda 7 zam, 6 indirim

Akaryakıta dün yapılan indirimle birlikte 2022 yılının ilk 7 ayında 7 defa zam yapılırken, 6 defa da indirim gelmiş oldu. Fakat indirimlerin azar azar yapılması nedeniyle tüketicilerin tepkisini çekiyor



Akaryakıta dün yapılan indirimle birlikten önce 6 kez indirim yapılmıştı.



İNDİRİMLER...

7 Temmuz'da yapılan son indirimde dolar kuru 17.00 TL civarında, brent petrol de 100 doların altında satılıyordu.



1 Temmuz'da yapılan indirimde brent petrol 108 dolar civarındayken dolar kuru da 14.75 TL olmuştu.



8 Nisan'da yapılan indirimde brent petrol 99 dolara kadar düşmüştü. Dolar ise 14.70 TL civarındaydı.



31 Mart'ta yapılan indirimde brent petrol 108 dolardan, dolar kuru ise 14.50 TL'den işlem görüyordu.



İndirimin yapıldığı 16 Mart'ta ise dolar kuru 14.65 TL, brent petrol ise 97 dolardı.



ZAMLAR...

9 Haziran'da yapılan son zamda dolar kuru 17.10 TL iken, brent petrol de 122 dolar seviyelerindeydi.



26 Mayıs'ta yapılan zamda brent petrol 116 dolardan satılırken, dolar kuru da 16.30 TL'den işlem görüyordu.



14 Nisan'da yapılan zamda brent petrol 108 dolar, dolar kuru ise 14.60 TL.



23 Mart'ta yapılan zamda brent petrol 120 doların üzerinde seyrederken, dolar kuru ise 14.80 TL idi.



11 Mart'ta yapılan zamda dolar kuru 14.80 TL'den brent petrol ise 107 dolardı.

4 Mart'ta yapılan zamda dolar kuru 14.10 TL'den, brent petrol ise 120 dolardan işlem görüyordu.



15 Şubat'ta yapılan zamda da dolar kuru ise 13.55 TL'den, brent petrolün fiyatı da 96 dolar civarındaydı.

