Bayern Munih şok etti

Avrupa’nın beş büyük liginde hafta sonu oynanan maçlarda favorilerin hemen hemen hepsi kazanırken, hafta içi Süper Kupa şampiyonu olan Almanya ekibi Bayern Munih ligin 2. haftasında Hoffenheim’a yenilerek taraftarlarını şok etti

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi

İngiltere'de Leicester City, İspanya'da Real Betis, İtalya'da Napoli, Almanya'da Hoffenheim, Fransa'da ise Rennes, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LEİCESTER DOLU DİZGİN

İngiltere Premier Lig’de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, Premier Lig'de 3. hafta maçında Manchester City'yi 5-2 mağlup etti.

Leicester City'nin yanı sıra Crystal Palace'ı 2-1 yenen Everton, 3'te 3 yaparak haftayı kayıpsız geçti.

Manchester United, Brighton'ı 3-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alırken, Chelsea, West Bromwich ile 3-3, Tottenham ise Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

9 puana ulaşan Leicester City, Everton'ın önünde averajla liderliğini sürdürürken, 3. hafta Fulham-Aston Villa ve Liverpool-Arsenal maçlarıyla tamamlanacak.

BARCELONA VE ATLETİCO MADRİD FARKLI BAŞLADI

İspanya La Liga’da UEFA Şampiyonlar Ligi geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı ligdeki ilk maçına 3. haftada çıkan Barcelona, Villarreal'i 4-0 yenerek sezona hızlı başladı.

Son şampiyon Real Madrid, 2'de 2 yaparak sezona iyi başlayan Real Betis'i 3-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi nedeniyle sezonu geç açan bir diğer takım Atletico Madrid, ilk maçında haftaya lider giren Granada'yı 6-1 yendi.

Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, Valladolid ile 1-1 berabere kalırken, Sevilla yeni sezondaki ilk mücadelesinde Cadiz'i 3-1'le geçti.

La Liga'nın 3. haftası sonunda 6 puanlı Real Betis, Granada'nın önünde averaj farkıyla zirveye yerleşti.

İTALYA’DA ÇETİN ZİRVE KAPIŞMASI

İtalya Serie A’da son 9 yılın şampiyonu Juventus, 2. haftada iki kez geriye düştüğü maçta Roma ile 2-2 berabere kaldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği maçta Milan, Crotone'yi 2-0 yenerek resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Inter, 2020-2021 sezonundaki ilk lig maçında Fiorentina'yı 4-3 mağlup etti. Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran Sassuolo, Spezia'yı 4-1, Mert Çetin ile Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'in takımı Hellas Verona ise Udinese’yi 1-0 yendi.

Genoa'yı 6-0'la geçen Napoli, Hellas Verona ve Milan'ın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Serie A'da 2. hafta Bologna-Parma karşılaşmasının yanı sıra, ilk haftadan 30 Eylül'e ertelenen Benevento-Inter, Udinese-Spezia ve Lazio-Atalanta maçlarıyla sona erecek.

BAYERN MUNİH BOZGUNA UĞRADI

Almanya Bundesliga’da son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a 4-1 yenilerek ligin 2. haftasında mağlubiyetle tanıştı.

Ozan Kabak'ın kırmızı kart gördüğü maçta Schalke 04, Werder Bremen'e 3-1 mağlup oldu.

Ligin şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, Augsburg'a 2-0 kaybederken, Bayer Leverkusen ile Leipzig 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da 2. hafta sonunda 6 puanlı ekiplerden Hoffenheim, Augsburg'un önünde averajla liderliğe yükseldi.

BURAK YILMAZ LİLLE’DE İLK GOLÜNÜ ATTI

Fransa Ligue 1’de sezona iki yenilgiyle başlayan son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Reims'i 2-0 yenerek son üç maçta 3'te 3 yaptı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ligdeki ilk golünü attığı maçta Lille, Nantes karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Rennes, Saint-Etienne'i 3-0, Monaco ise Strasbourg'u 3-2 mağlup ederken, Marsilya ile Metz ve Lorient ile Lyon 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'de 5. haftanın ardından 13 puanlı Rennes zirvede yer aldı.



