Sivil Savunma resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ödül töreni yapıldı



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde her yıl düzenlediği İlkokullar arası resim ile Ortaokul ve Liselerarası şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tanıtım filmi izlendi. Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca’nın konuşmasının ardından yarışma jürisine hediye takdimi Bakan Nazım Çavuşoğlu tarafından yapıldı.

Sırasıyla özel eğitim öğrencileri, okul öncesi ve ilkokul, ardından ortaokul ve lise derecesindeki öğrencilere ödülleri Bakanlık ve SSTB yetkilileri tarafından dağıtıldı. TMK Öğrencisi Savaş Umut Yıldız’ın “Sivil Savunma” şiirinin ardından Bakan Nazım Çavuşoğlu törene katılanlara hitap etti ve kokteyle geçildi.

Törende konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Teşkilat olarak, ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören gençlerin, ülkede meydana gelebilecek afetlere karşı bilinçlendirilmesinin ve milli değerlere sahip bir nesil oluşturulmasına katkı sağlamayı ve öğrencilere çeşitli konulardaki yeteneklerini sergileme şansı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Karaca, “Şunu hatırlatmak isterim ki, faaliyetimiz her ne kadar yarışma adı altında gerçekleştirilse de katılan tüm öğrencilerimiz ve onların emek vererek bizlere sunduğu tüm eserleri bizim için paha biçilmez değerdedir” dedi. Karaca, “Unutulmamalıdır ki elde edilen başarı yalnızca burada verilecek ödüllerle ölçülemez. Bir çocuğumuzun gözünden tasvir edilen bir resim, kaleminden yazılan bir kompozisyon, yüreğinden çıkan bir şiir, gelecek için bizlere umut vermektedir” dedi.

Törende yarışmalarda dereceye giren 41 öğrenciye ödül, takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verilirken, öğretmen ve okul müdürleri ile jüri üyelerine de teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.



