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“Bebekliğinden beri saçlarını tarardım”

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“Bebekliğinden beri saçlarını tarardım”
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İsias Otel enkazında biricik kızı Selin’i kaybeden Enver Karakaya’dan yürek yakan paylaşım:
"Bebekliğinden beri saçlarını tarardım. Adıyaman'a giderken tarağındaki saçlarını bile temizlemiş kızım, bir tel saçını bulmuş annesi odasında onu da günlüğünün sayfasına yapıştırmış. Okşayamazsın, tarayamazsın, koklayamazsın.
 
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