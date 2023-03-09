İsias Otel enkazında biricik kızı Selin’i kaybeden Enver Karakaya’dan yürek yakan paylaşım:
"Bebekliğinden beri saçlarını tarardım. Adıyaman'a giderken tarağındaki saçlarını bile temizlemiş kızım, bir tel saçını bulmuş annesi odasında onu da günlüğünün sayfasına yapıştırmış. Okşayamazsın, tarayamazsın, koklayamazsın.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.