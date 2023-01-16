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“1941’den bu yana en sıcak ikinci aralık ayını yaşadık

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“1941’den bu yana en sıcak ikinci aralık ayını yaşadık
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran,Aralık ayının meteorolojik tahminlerin dışında kaldığını, yüksek basınç sisteminin blokesi nedeniyle yağışlı havanın bölgeye ulaşamadığını belirterek “Aralık, beklentimiz dışında çok kötü geçti…” diye konuştu. 
Buran, aralık ayında ortalama sıcaklığın mevsim normallerinin 2.1 derece üzerinde seyrettiğini de ifade ederek, “1941’den bu yana en sıcak ikinci aralık ayını yaşadık” dedi.
 
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