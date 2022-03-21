15 belediye kapatılacak, 13 belediye olacak

Hükümet tarafından hazırlanan belediyelerin birleştirilmesine olanak sağlayacak yasa değişiklik önerisi Meclis gündemine getirildi. Tasarıya göre 15 belediye kapatılacak, belediye sayısı 13’e düşecek, belediyelerdeki toplu iş sözleşmeleri iptal edilecek





Hükümet tarafından hazırlanan ve üzerinde aylardır tartışılan belediyelerin birleştirilmesine olanak sağlayacak yasa değişiklik önerisi Cumhuriyet Meclisi gündemine getirildi. Cumhuriyet Meclisi’nin internet sayfasında açıklanan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na göre 15 belediye kapatılacak, belediye sayısı 13’e düşecek. Yasa çalışmasına göre 13 belediye birleştirildi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İPTAL EDİLECEK

Tüzel kişiliği sone eren belediyeler ile birleşen belediyeler de dahil toplam 13 belediyede yapılan toplu iş sözleşmeleri hükümsüz olacak, fesih ve iptal edilecek.

Tüzel kişiliği sone eren belediyeler ile birleşen belediyeler de dahil toplam on üç belediyenin sendikalar ile belediyeler arasında bu yasa yürürlüğe girmeden önce yapmış oldukları toplu iş sözleşmeleri hükümsüz olacak, fesh ve iptal edilecek.

Yeni oluşturulan tüzel kişiliklere ve yeni personel yapısına uygun olarak toplu iş sözleşmeleri yeniden tadil edilerek düzenlenecek.

Belediyelerde yeniden yetkili sendika belirlenecek.

Yeni çalışmada birleştirilen belediyelerin isimleri de paylaşıldı. Daha önce kapatılacağı ifade edilen Gönyeli Belediyesi, yasa tasarısında ayrı belediye olarak karşımıza çıktı. Gönyeli Belediyesi, Alayköy Belediyesi ile birleştirildi.

Bununla birlikte yeni çalışmada birleşen belediyeler ‘Kuzey Mesarya Belediyesi’, ‘Güney Mesarya Belediyesi’ ve ‘Akdeniz Belediyesi’ olarak isimlendirildi.

Kuzey Mesarya Belediyesi’nde Geçitkale, Tatlısu Belediyesi ile Serdarlı Belediyesi birleşti. Güney Mesarya Belediyesi’nde Akdoğan Belediyesi, İnönü Belediyesi, Vadili Belediyesi, Paşaköy Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi birleşti.

Akdeniz Belediyesi’nde merkezi Lapta Belediyesi, Alsancak Belediyesi birleşecek.

Yeni Karpaz Belediyesi’nde Dipkarpaz Belediyesi ile Yenierenköy Belediyesi birleşecek.

Büyük Mehmetçik Belediyesi’nde ise Büyükkonuk Belediyesi ile Mehmetçik Belediyesi birleşecek.

Mağusa Belediyesi’ne Yeniboğaziçi Belediyesi katılacak.

Akıncılar Belediyesi ise Değirmenlik Belediyesi’ne eklendi.

Eskiye kıyasla İskele, Güzelyurt, Lefke, Gazimağusa, Değirmenlik, Lefkoşa ve Lefke Belediyesi’nin isimleri değişmedi.

“GİDERLER ARTIYOR, GELİRLER KARŞILAMIYOR”

Yasa tasarısında, belediyelerin giderlerinin sürekli arttığı, gelirlerin bu giderleri karşılamakta zorlandığı ifade edildi. Halkın, yerel yönetimlerden beklentisinin artması süreçlerinde yasal bazı sıkıntıların olduğu da çalışmada yer aldı.

“Yeni çalışmada, belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine belediye başkanlarına uygulanacak. Belediye Başkanına vekalet eden asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanacak, vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılacak, bazı suç ve cezalar günün koşullarına uyum sağlayacak. Belediyelerin borçlanabilme yetenekleri günün koşulları ile uyumlu hale getirilecek. Katı atığın halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesinin sağlanacağı da ifade edildi

İntibak Komisyonu kurulacak Tüzel kişilikleri kaldırılması için işlem başlatılan belediyeler hiçbir şekilde yeni personel alımı, taşınır ve taşınmaz mal satışı ile kiralama işlemleri veya bakanlığın onayı olmadan borçlanma yapamayacak. Birleştirilen belediyenin personeli, yeni oluşturulan belediyede görevlendirilecek. İntibak Komisyonu kurulacak, en geç 6 ay içerisinde tüm belediyelerde çalışanların intibak işlemlerini gözden geçirerek, gerekli işlemleri yapacak.

Birleştirme öncesindeki toplu iş sözleşmeleri fesh edilecek. Tüzel kişiliği sone eren belediyeler ile birleşen belediyeler de dahil toplam 13 belediyenin sendikalar ile belediyeler arasında bu yasa yürürlüğe girmeden önce yapmış oldukları toplu iş sözleşmeleri hükümsüz olacak, fesh ve iptal edilecek. Yeni oluşturulan tüzel kişiliklere ve yeni personel yapısına uygun olarak toplu iş sözleşmeleri yeniden tadil edilerek düzenlenecek. Belediyelerde yeniden yetkili sendika belirlenecek.

Yasa tasarısının hayata geçmesi halinde, eski belediyelere ait yetki ve sorumluluklar 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Birleştirilen Belediyeler için yetki ve sorumluluklar 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

EMEKLİLİK HAKKI KAZANANA KADAR MAAŞ…

Bu yasa yürürlüğe girdiği tarihte belediye başkanı olup, en az üç dönem belediye başkanlığı yapanlar veya belediye başkanı olmadan önce kamu görevlisi olanlar veya belediye başkanı olmadan önce belediye personeli olanlar emeklilik hakkı kazanamayan belediye başkanları emeklilik hakkı kazanana kadar devlette aynı hakları ve maaşı almaya devam etmesi kaydıyla danışman olarak görevlendirilecek.





Tüzel kişiliği kaldırılan belediyeler:

1. Dipkarpaz Belediyesi

2. Büyükkonuk

3. Serdarlı

4. Yeniboğaziçi

5. Tatlısu

6. Vadili

7. İnönü

8. Paşaköy

9. Beyarmudu

10. Akıncılar

11. Esentepe

12. Çatalköy

13. Lapta

14. Alsancak

15. Alayköy





Yeni Tüzel Kişilik Oluşturularak Birleşmenin Olacağı Belediyelerin Yeni İsimleri:

1. Yeni Karpaz Belediyesi

2. Büyük Mehmetçik Belediyesi

3. İskele Belediyesi

4. Kuzey Mesarya Belediyesi

5. Gazimağusa Belediyesi

6. Güney Mesarya Belediyesi

7. Değirmenlik Belediyesi

8. Girne Belediyesi

9. Akdeniz Belediyesi

10. Lefkoşa Belediyesi

11. Gönyeli Belediyesi

12. Güzelyurt Belediyesi

13. Lefke Belediyesi



