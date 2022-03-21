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“Kaos doğacak”

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Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından, Belediyeler reformu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

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“Kaos doğacak”

"Reform için aşağı yukarı herkesin evet dediği bir ortamda bu kadar dayatmacı bu kadar ben yaparım olur anlayışı ile ilerlenmesi daha önce de belirttiğim gibi kaos doğurur, idari boşluk yaratır" ifadelerini kullandı.
Harmancı'nın paylaşımı şöyle:
1. Belediyeler reformu gerekli mi?
Kesinlikle gerekli.
2. Nasıl olması gerektiği bana göre mi, sana göre mi ortaya çıkmalı?
Hayır. Bilimsel veriler çalışılarak, yüzölçümü, nüfus, altyapı, sorumluluk (yetki) ve kapasiteler ölçülerek temellendirilmeli.
3. Diğer ülkelerde buna nasıl karar veriliyor?
Teknik ekipler bilimsel bir çalışma ortaya çıkarıyor bu belgeler siyaset ve demokratik katılımcılıkla da şekilleniyor.
4. Her ülkede belli bir nüfusa ( ortalama) belediye var mı?
Hayır her ülkenin kendine göre belirlediği bir evrimleşmiş sistemi var. 1300 nüfusa da belediye düşen ülke var, 150 bin nüfusa da.
5. Reform nasıl yapılıyor? Bizde ki gibi bir yasa ile mi?
Reform süreçleri bilimsel verilerden sonra ve katılımcılık ilkeleri de uygulanarak belli bir zaman dilimine yayılıyor. Örneğin Kıbrıs Cumhuriyeti bu geçiş dönemini 2,5 yıl olarak belirledi. Danimarka 1 yıl teknik hazırlıklar yaptı ve 7 yıla yaydı. Bize sunulan önce reformu yapalım teknik hazırlıkları da reformdan sonra yaparız.
Kusura bakmayın ama reform için aşağı yukarı herkesin evet dediği bir ortamda bu kadar dayatmacı bu kadar ben yaparım olur anlayışı ile ilerlenmesi daha önce de belirttiğim gibi kaos doğurur, idari boşluk yaratır.
Yapılması gereken iktidar ve muhalefetin uzlaşarak önce geçiş takvimini belirlemesi ve buna paralele olarak bir referandumu planlamaktır.
 
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