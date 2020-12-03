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13'üncü maaş, hükümeti bekleyecek

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Emeklinin ve memurun merakla beklediği, esnafın ‘can suyu’ olarak nitelendirdiği 13. maaş ödemeleri, hükümetin kurulmasını bekliyor

13'üncü maaş, hükümeti bekleyecek

Maliye Bakanlığı’ndan geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile Kasım ayı içerisinde maaş ve maaş nitelikli ödemeler ve onun dışında kalan ödemeler de dahil toplam 644 milyon 821 bin 792 TL ödeme yapıldı, ancak herkesin merakla beklediği 13. maaş ödemeleri için tarih bile verilemiyor.
Ekonomik olarak yıkıntıları hâlâ devam eden ve iç piyasada ciddi anlamda sıkıntı doğuran Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor durumda olan esnaf ve işletmeler için küçük de olsa bir rahatlatma getireceğine inanılan 13. maaş hükümetin kurulamaması nedeniyle beklemede...
Geçtiğimiz yıl Aralık ayının ortasında ödenen 13. maaş için şu an tarih dahi verilemiyor çünkü hükümetin akıbeti belirsiz.
Diğer taraftan hükümet çalışmaları devam ederken UBP’li ve HP’li Bakanlar ‘görevimizin başındayız’ açıklaması yapsa da Maliye Bakanlığı pandemi süreci borçlarını kapatmak ve maaş ödemeleri ile meşgul.
Öte yandan Anayasal hak olarak düzenlenen 13. maaşın ödenmeme gibi bir durumu olamayacağı ifade edilirken ödenmesi kadar zamanlamasının da önemli olduğu iç piyasanın rahatlaması adına esnafın beklentisinin yüksek olduğu biliniyor.
 
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