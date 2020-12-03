10 yıllığına arazi kıyağı mı?

Girne’de 20 dönümlük arazinin Devlet Emlak tarafından Erman Çitim’e 10 yıllığına kiraya verildiği öğrenildi

Girne’de 20 dönümlük arazinin Kıbrıs Türk Qatar Uluslararası İşbirliği ve Toplumsal Gelişim Merkezi isimli kuruluşa tahsil edilmesinin yankıları sürüyor.

Katar ile işbirliği kuruluşunun ilk teklifinin Bakanlar Kurulu’nda reddedildiği halde aynı teklif başka bir başlık altında Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından yeniden hükümetin önüne konulmuştu.

Konuyla ilgili Erman Çitim’in devlet arazisi konusunda iki bakanı kullanarak büyük rant elde etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Bu iddialara yenileri eklendi ve söz konusu arazininDevlet Emlak tarafından

Erman Çitim’e 10 yıllığına kiraya verildiği öğrenildi.

Hasan Taçoy’un ve bir başka UBP’li bakanın bu konudaki uğraşlarının Bakanlar Kuruluna götürülememesi nedeniyle Taçoy’un talimatıylaarazinin 10 yıllığına Erman Çitim’e kiralandığı ortaya çıktı.

