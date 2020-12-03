banner480
banner572
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
8 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
51 0
 
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
13 0
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
119 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
327 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
46 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
28 0
banner529
banner570

10 yıllığına arazi kıyağı mı?

banner476

Girne’de 20 dönümlük arazinin Devlet Emlak tarafından Erman Çitim’e 10 yıllığına kiraya verildiği öğrenildi

10 yıllığına arazi kıyağı mı?
Girne’de 20 dönümlük arazinin Kıbrıs Türk Qatar Uluslararası İşbirliği ve Toplumsal Gelişim Merkezi isimli kuruluşa tahsil edilmesinin yankıları sürüyor.
Katar ile işbirliği kuruluşunun ilk teklifinin Bakanlar Kurulu’nda reddedildiği halde aynı teklif başka bir başlık altında Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından yeniden hükümetin önüne konulmuştu.
Konuyla ilgili Erman Çitim’in devlet arazisi konusunda iki bakanı kullanarak büyük rant elde etmeye çalıştığı iddia edilmişti.
Bu iddialara yenileri eklendi ve söz konusu arazininDevlet Emlak tarafından
Erman Çitim’e 10 yıllığına kiraya verildiği öğrenildi.
Hasan Taçoy’un ve bir başka UBP’li bakanın bu konudaki uğraşlarının Bakanlar Kuruluna götürülememesi nedeniyle Taçoy’un talimatıylaarazinin 10 yıllığına Erman Çitim’e kiralandığı ortaya çıktı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.