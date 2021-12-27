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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı
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Geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım, son 16 turuna yükselebilmek için mücadele edecek.
Kupada bugün, 29 Aralık Çarşamba ve 30 Aralık Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre seribaşı takımların sahasında oynanacak 5. tur karşılaşmalarının programı şöyle:
28 Aralık Salı:
12.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 AtakaşHatayspor-NasadogeMenemenspor (Yeni Hatay)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)
17.30 Trabzonspor-BeypiliçBoluspor (Medical Park)
20.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor (Nef)
29 Aralık Çarşamba:
12.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)
14.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)
17.30 Göztepe-YılportSamsunspor (Gürsel Aksel)
20.00 Fenerbahçe-AfjetAfyonspor (Ülker)
30 Aralık Perşembe:
12.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
14.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
17.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)
20.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)
 
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