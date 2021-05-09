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Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak

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Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor arasında 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin, stadyumun 3'te 1'i kapasitesinde seyircili oynanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası finali taraftar bilgilendirmesi
Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır.

Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır.

Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır. "

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