Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası 1.Turu Çarşamba günü oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda 1.tur programı belli oldu.
Program şöyle;
26 Nisan 2023, Çarşamba
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Hamitköy
17.00 Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası’nda Binatlı-Taşkınköy
17.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
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