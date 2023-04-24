Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası 1.Turu Çarşamba günü oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda 1.tur programı belli oldu.

Program şöyle;

26 Nisan 2023, Çarşamba

17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Hamitköy

17.00 Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası’nda Binatlı-Taşkınköy

17.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor

