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Yürekli: Yeni bir başlangıç yapmanın heyecanı içerisindeyiz

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Kemal Yürekli: “Binatlı’da yeni bir başlangıç yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Bir an önce puan ve puanlar toplayarak üzerimizdeki kara bulutları dağıtmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı

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Yürekli: Yeni bir başlangıç yapmanın heyecanı içerisindeyiz
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Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligde beşinci haftanın açılış maçında sezona iyi başlayamayan 2 Güzelyurt ekibi Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu, Cuma akşamı saat 18:30’da Üner Berkalp Stadında derbide karşılaşacaklar.
Yeni teknik direktörü Kemal Yürekli eşliğinde 4 antrenmanla maça hazırlanan puansız Binatlı’da Kemal Yürekli maçla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Binatlı’da yeni bir başlangıç yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Şu anda futbolcularımızı ve özelliklerini tanıma aşamasındayız. Savunma yönü ağırlıklı bir kadromuz var. Ona göre oyun planı hazırlayacağız.
Bir an önce puan ve puanlar toplayarak üzerimizdeki kara bulutları dağıtmak istiyoruz. Antrenmanlarda bizlerle olan başkan Orsel Neşe’ye de destekleri için teşekkür ederiz. Dostça, centilmence, fairplay ruhu ile oynanan bir derbi olsun.”
 
 
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