Güzelyurt’ta kritik derbi

AKSA Süper Ligde beşinci haftanın açılış maçında sezona iyi başlayamayan 2 Güzelyurt ekibi puansız Binatlı ile galibiyetsiz Baf Ülkü Yurdu, Cuma akşamı saat 18:30’da Üner Berkalp Stadında derbide karşılaşacaklar.

Binatlı teknik direktörü Kemal Yürekli: “Binatlı’da yeni bir başlangıç yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Bir an önce puan ve puanlar toplayarak üzerimizdeki kara bulutları dağıtmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Kadir Hakel, “Baf Ülkü Yurdu olarak genç bir kadroyla mücadele ediyoruz. Bu nedenle ilk haftalarda aldığımız istikrarsız sonuçlar doğaldır. Artık yaralarımızı sarmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

