Satrançta Ergün Demirciler 2023 Altyapı Ligi tamamlandı

Ergün Demirciler 2023 Altyapı Ligi’nde 45 takım yarışırken bu ülke satrancı için rekor katılım oldu

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonun (KKSF) düzenlediği, 8 – 16 yaş sporcuların yarıştığı, Ergün Demirciler 2023 Altyapı Ligi tamamlandı.

Ergün Demirciler 2023 Altyapı Ligi TED Koleji’nde yapıldı. Ergün Demirciler 2023 Altyapı Ligi’nde 45 takım yarışırken bu ülke satrancı için rekor katılım oldu. 2023 Ergün Demirciler Altyapı Ligine Lefkoşa Satranç Derneği (LSD), 9 takım ve 72 oyuncu ile katıldı. U10 Kategorisinde LSD B takımı (Beste Dimililer, Ara Kutalmış, Zen Arıkbuka, Ediz Elgin, Alen Tevi) 3. Olurken, U14 kategorisinde LSD takımı (Mustafa Özerin, Baran Alkan, Arhan Artam, İlkyaz Okçuoğlu, Derin Muhtaroğlu, Kuzey Muhtaroğlu) 2. Oldu. U16 kategorisinde ise LSD takımı (Arda Köle, Berktuğ İlgililer, Tuğra Vurana, Kağan Semaay, Hasan Hima Behzat) namağlup olarak 1. geldiler.

