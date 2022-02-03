Yonpaş Dumlupınar, Tolga Güçsoy’la yolları ayırdı

Yonpaş Dumlupınar’ın Yarışmacı Takımlarından Sorumlu Koordinatörü ve U20 Takım Antrenörü olarak görev yapan Tolga Güçsoy ile “kulüp ilkeleri ile ters düşülmesi” nedeniyle yol ayrımına gidildi

AKSA Süper Lig’in Mağusa ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nde antrenör kadrosunda ayrılık yaşandı.

Yonpaş Dumlupınar Kulübü’nden yapılan açıklamada kulübün Yarışmacı Takımlarından Sorumlu Koordinatörü ve U20 Takım Antrenörü olarak görev yapan Tolga Güçsoy ile “kulüp ilkeleri ile ters düşülmesi” nedeniyle yol ayrımına gidildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü Yarışmacı Takımlar Koordinatörü ve U20 Takım Antrenörü olarak çalışan Tolga Güçsoy, 03.02.2022 tarihinden itibaren kulüp ilkeleri ile ters düşülmesi nedeni ile görevinden alınmıştır ve bu tarihten itibaren kulübümüz ile bir ilişkisi kalmamıştır. Tüm kamuoyuna önemle duyurulur”

Güçsoy, 2021 Mayıs ayında kulüpte görev almaya başlamıştı.

