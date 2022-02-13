Mormenekşe, Bağcıl’ı morarttı

Aksa 1. Lig’in 18. Hafta mücadelesinde Mormenekşe konuk ettiği B.Bağcıl’ı ilk devrede bir ikinci devrede ise 2 gol bularak 3 - 1 mağlup ederek ikinci devredeki ilk galibiyetini aldı

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, İbrahim Katmer, Sertan Alkın

Mormenekşe: Mehmetsalih, Erdoğ, Sabri, Nasuh, Turgay(Aykut), Aziz, Hüseyin (Can), Mehmet Göreli(Ertan), Gökay, Mustafa(Yunus Emre), Süleyman(Burak).

B.Bağcıl: Cafer Mehmet, Bayram(Mahmut), Bahri, Mehmet, Bayram Arıkhan, Kemal(Muhammed), İlksen, Justice, Ersen, Gökhan(Serkan), Orhan

Goller: Dk. 29 ve Dk. 90 Süleyman, Dk. 50 Gökay (Mormenekşe), Dk. 56 Orhan (B. Bağcıl)



Aksa 1. Lig’in 18. Hafta mücadelesinde orta sıralarda bulunan Mormenekşe konuk ettiği alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren B.Bağcıl karşısında iyi bir oyun sonucunda sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak ikinci devredeki 2 beraberliğin ardından ilk galibiyetini aldı.

Maça iyi başlayan takım ev sahibi Mormenekşe oldu.

Dk. 29 Mormenekşe’nin sağ kanattan Mehmet Göreli ile gelişen atağında ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Erdoğ topu kafayla içeriye çevirdi. Gelen topu altı pas üzerinde boşta kalan Süleyman Bayır kafayla ağlara gönderdi. 1-0

İlk devre bu skorla sona erdi.

İkinci devreye de iyi başlayan ev sahibi oldu.

Dk. 50 Mormenekşe atağında topla Bağcıl ceza sahası önünde buluşan Gökay güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Dk. 56 Bağcıl atağında Justice’in pasıyla Mormenekşe ceza sahasında topla buluşan Orhan topu ağlara gönderdi. 2-1

Beraberlik için yüklenen B.Bağcıl defansta boşluk bırakınca 90. Dakikada Mormenekşe futbolcusu Süleyman Bayır kendisinin 2.ci takımının 3. golünü atarak skoru belirledi. 3-1

