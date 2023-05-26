Yerli ve yabancı futbolcuların serbest transfer bedelleri değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yerli ve yabancı uyruklu futbolcular için serbest transfer bedellerini güncelledi.
KTFF Yönetim Kurulu tarafından 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olacak karar şu şekilde:
KTFF Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı ile KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Tescil Talimatı gereği 2023-2024 sezonundan geçerli olmak kaydı ile Serbest Transfer Hakkı tazminatlarının aşağıdaki şekilde düzenlenmesine;
KTFF Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı
MADDE 13: SERBEST TRANSFER HAKKI TAZMİNATI
2023-2024 Futbol Sezonu’ndan itibaren her sezon geçerli olmak üzere, serbest transfer hakkı elde etmiş futbolcular için;
A) Süper Lig futbolcusu için transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 6 (Altı) Asgari ücret
B) 1’nci Lig futbolcusu için transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 4 (Dört) Asgari ücret
C) BTM Liglerinden Süper Lig veya 1.Lig’e transfer olacak olan futbolcular için;
aa) 01.01.2007 ile 31.12.2012 tarihleri (her iki tarih de dâhil) arasında doğan lisanslı futbolcular için;
Transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 2 (İki) Asgari ücret
bb) 01.01.1995 ile 31.12.2006 tarihleri (her iki tarih de dâhil) arasında doğan futbolcular için;
Transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 3 (Üç) Asgari ücret
cc) 31.12.1994 ve önceki yıllarda doğan futbolcular için;
Transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 2,5 (İki buçuk) Asgari ücret
Aynı zamanda; KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 7 maddesinin 10 fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine
Yabancı Futbolcu Serbest Transfer Bedelleri aşağıdaki gibidir;
1 yıllık sözleşmesi biten yabancı futbolcu;
Süper Lig: BRÜT 2 (İki) ASGARİ ÜCRET
1.Lig: BRÜT 1,5 (Bir buçuk) ASGARİ ÜCRET
BTM: BRÜT 1 (Bir) ASGARİ ÜCRET
2 yıllık sözleşmesi biten yabancı futbolcu;
Süper Lig: BRÜT 2.5 (İki buçuk) ASGARİ ÜCRET
1.Lig: BRÜT 2 (İki) ASGARİ ÜCRET
BTM: BRÜT 1,5 (Bir buçuk) ASGARİ ÜCRET
3 yıl ve üzeri sözleşmesi biten yabancı futbolcu;
Süper Lig: BRÜT 3 (Üç) ASGARİ ÜCRET
1.Lig: BRÜT 2.5 (İki buçuk) ASGARİ ÜCRET
BTM: BRÜT 2 (İki) ASGARİ ÜCRET
KTFF Yönetim Kurulu, aşağıdaki maddeyi, KTFF Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’na ekleyerek yayınlanmasına karar vermiştir:
“2023-2024 futbol sezonundan geçerli olmak üzere 1. Lig’den BTM 1. Lig’e düşen takımların korunması maksadıyla, ilgili takım futbolcularının iki sezon boyunca Serbest Kalma Hakları ve/ve Serbest Kalma Tazminatları KTFF’ye yatırılmaz ve serbest kalma işlemleri yapılmaz.”
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