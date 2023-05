Yerli ve yabancı futbolcuların serbest transfer bedelleri değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yerli ve yabancı uyruklu futbolcular için serbest transfer bedellerini güncelledi.KTFF Yönetim Kurulu tarafından 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olacak karar şu şekilde:KTFF Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı ile KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Tescil Talimatı gereği 2023-2024 sezonundan geçerli olmak kaydı ile Serbest Transfer Hakkı tazminatlarının aşağıdaki şekilde düzenlenmesine;KTFF Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil TalimatıMADDE 13: SERBEST TRANSFER HAKKI TAZMİNATI2023-2024 Futbol Sezonu’ndan itibaren her sezon geçerli olmak üzere, serbest transfer hakkı elde etmiş futbolcular için;A) Süper Lig futbolcusu için transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 6 (Altı) Asgari ücretB) 1’nci Lig futbolcusu için transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 4 (Dört) Asgari ücretC) BTM Liglerinden Süper Lig veya 1.Lig’e transfer olacak olan futbolcular için;aa) 01.01.2007 ile 31.12.2012 tarihleri (her iki tarih de dâhil) arasında doğan lisanslı futbolcular için;Transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 2 (İki) Asgari ücretbb) 01.01.1995 ile 31.12.2006 tarihleri (her iki tarih de dâhil) arasında doğan futbolcular için;Transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 3 (Üç) Asgari ücretcc) 31.12.1994 ve önceki yıllarda doğan futbolcular için;Transfer yapılacağı gün yürürlükte olan BRÜT 2,5 (İki buçuk) Asgari ücretAynı zamanda; KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 7 maddesinin 10 fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesineYabancı Futbolcu Serbest Transfer Bedelleri aşağıdaki gibidir;1 yıllık sözleşmesi biten yabancı futbolcu;Süper Lig: BRÜT 2 (İki) ASGARİ ÜCRET1.Lig: BRÜT 1,5 (Bir buçuk) ASGARİ ÜCRETBTM: BRÜT 1 (Bir) ASGARİ ÜCRET2 yıllık sözleşmesi biten yabancı futbolcu;Süper Lig: BRÜT 2.5 (İki buçuk) ASGARİ ÜCRET1.Lig: BRÜT 2 (İki) ASGARİ ÜCRETBTM: BRÜT 1,5 (Bir buçuk) ASGARİ ÜCRET3 yıl ve üzeri sözleşmesi biten yabancı futbolcu;Süper Lig: BRÜT 3 (Üç) ASGARİ ÜCRET1.Lig: BRÜT 2.5 (İki buçuk) ASGARİ ÜCRETBTM: BRÜT 2 (İki) ASGARİ ÜCRETKTFF Yönetim Kurulu, aşağıdaki maddeyi, KTFF Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’na ekleyerek yayınlanmasına karar vermiştir:“2023-2024 futbol sezonundan geçerli olmak üzere 1. Lig’den BTM 1. Lig’e düşen takımların korunması maksadıyla, ilgili takım futbolcularının iki sezon boyunca Serbest Kalma Hakları ve/ve Serbest Kalma Tazminatları KTFF’ye yatırılmaz ve serbest kalma işlemleri yapılmaz.”