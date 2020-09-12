Yenicami,unutulmaz sağ bekini kaybetti

Ülke futbolunun tanınmış isimlerinden, adı Yenicamiile özdeşleşmiş unutulmaz sağ bek İbrahim Önet hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Yenicami’de futbol oynayan ve futbolumuzun önemli isimleri Serhan ile Serkan Önet kardeşlerin babası olan Yenicami sevdalısı İbrahim Önet dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

İbrahim Önet yaklaşık 1 aydır yakalandığı rahatsızlıktan dolayı tedavi görüyordu. İbrahim Önet’eTanrı’dan rahmet diler, ailesine sabır, futbol dünyasına başsağlığı diliyoruz.



